Advertisement
trendingNow13061027
Hindi Newsपाकिस्तान-चीननए साल पर भी दहला बलूचिस्तान, ग्रेनेड अटैक में 1 की मौत, कई घायल

नए साल पर भी दहला बलूचिस्तान, ग्रेनेड अटैक में 1 की मौत, कई घायल

Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर ब्लास्ट हुआ है, इसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं. ये ब्लास्ट बलूचिस्तान के सिबी जिले में चेनाक चौक के पास हुआ है. 

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 02, 2026, 06:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए साल पर भी दहला बलूचिस्तान, ग्रेनेड अटैक में 1 की मौत, कई घायल

Pakistan News: दूसरे देशों पर टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. दूसरे देशों में अंशाति फैलाने वाला देश अब खुद इसकी चपेट में आने लगा है. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लगातार अशांति फैली हुई है, बीते दिन यहां पर ट्रेन पर हमला किया गया था. अब बलूचिस्तान के सिबी जिले में चेनाक चौक के पास ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट में एक की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं. इसे लेकर पुलिस वालों ने बताया कि ये एक ग्रेनेड हमला था. 

अटैक में कई लोग हुए घायल
डॉन ने सिबी में तैनात स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के हवाले से कहा कि ब्लास्ट में एक व्यक्ति की जान चली गई और पांच अन्य घायल हो गए हैं.  ब्लास्ट की सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी और एधी एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गईं. उन्होंने आगे कहा कि छह घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक की इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई. वहीं सिबी क्षेत्र के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG) बरकत खोसा ने कहा कि घायलों को टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि मृतक का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया. 

चल रही है जांच
वहीं DIG खोसा ने बताया कि पुलिस ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आगे की जांच चल रही है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने, बलूचिस्तान के खुजदार जिले के वाध इलाके में एक घर के अंदर ग्रेनेड फटने से आठ साल के एक बच्चे की जान चली गई और दो महिलाओं समेत परिवार के पांच अन्य सदस्य घायल हो गए थे. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक घर में सिंध के काशमोर जिले के दो परिवार रहते थे, जब अज्ञात हमलावरों ने आंगन में एक हैंड ग्रेनेड फेंका, जिससे बच्चे की तुरंत मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

आतंकवादी हमलों में हुई है बढ़ोतरी
बता दें कि नवंबर 2022 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सरकार के साथ सीजफायर खत्म करने के बाद से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है. इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (CRSS) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 पिछले दशक का सबसे हिंसक साल रहा, जिसमें हिंसा में कुल मिलाकर लगभग 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में पिछले पांच सालों में हिंसा में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी शुरुआत 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के साथ हुई. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
Naxalism News
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
maharashtra news hindi
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
india pakistan news
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
weather update
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
Punjab news in hindi
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
Announcement of Punjab government
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल