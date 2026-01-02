नए साल पर भी दहला बलूचिस्तान, ग्रेनेड अटैक में 1 की मौत, कई घायल

Pakistan News: दूसरे देशों पर टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. दूसरे देशों में अंशाति फैलाने वाला देश अब खुद इसकी चपेट में आने लगा है. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लगातार अशांति फैली हुई है, बीते दिन यहां पर ट्रेन पर हमला किया गया था. अब बलूचिस्तान के सिबी जिले में चेनाक चौक के पास ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट में एक की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं. इसे लेकर पुलिस वालों ने बताया कि ये एक ग्रेनेड हमला था.

अटैक में कई लोग हुए घायल

डॉन ने सिबी में तैनात स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के हवाले से कहा कि ब्लास्ट में एक व्यक्ति की जान चली गई और पांच अन्य घायल हो गए हैं. ब्लास्ट की सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी और एधी एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गईं. उन्होंने आगे कहा कि छह घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक की इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई. वहीं सिबी क्षेत्र के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG) बरकत खोसा ने कहा कि घायलों को टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि मृतक का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया.

चल रही है जांच

वहीं DIG खोसा ने बताया कि पुलिस ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आगे की जांच चल रही है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने, बलूचिस्तान के खुजदार जिले के वाध इलाके में एक घर के अंदर ग्रेनेड फटने से आठ साल के एक बच्चे की जान चली गई और दो महिलाओं समेत परिवार के पांच अन्य सदस्य घायल हो गए थे. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक घर में सिंध के काशमोर जिले के दो परिवार रहते थे, जब अज्ञात हमलावरों ने आंगन में एक हैंड ग्रेनेड फेंका, जिससे बच्चे की तुरंत मौत हो गई.

आतंकवादी हमलों में हुई है बढ़ोतरी

बता दें कि नवंबर 2022 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सरकार के साथ सीजफायर खत्म करने के बाद से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है. इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (CRSS) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 पिछले दशक का सबसे हिंसक साल रहा, जिसमें हिंसा में कुल मिलाकर लगभग 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में पिछले पांच सालों में हिंसा में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी शुरुआत 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के साथ हुई. (ANI)