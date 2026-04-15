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इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरी बीबी के साथ जेल में बदसलूकी, बहन ने किया खौफनाक खुलासा

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी की हालत खराब हो गई है. बुशरा बीबी को जेल में पूरी तरह से अकेला रखा जा रहा है ताकि उन्हें तोड़ा जा सके और बदले में खान को ज्यूडिशियरी के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा सके.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 15, 2026, 02:46 PM IST
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इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरी बीबी के साथ जेल में बदसलूकी, बहन ने किया खौफनाक खुलासा

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की हालात लगातार खराब होती जा रही है. इसका दावा उनकी बहन अलीमा खानम ने किया है. उन्होंने कहा कि उनके केस देखने वाले जज इंसाफ नहीं कर रहे हैं. वे यह पक्का कर रहे हैं कि सुनवाई कभी न हो. असलियत सीधी है. जैसे ही इस केस की सुनवाई होगी, इसका कमजोर और बेबुनियाद नेचर सामने आ जाएगा और जमानत मिलना नामुमकिन हो जाएगा. इसीलिए इसे रोका जा रहा है.

जेल में रखा जा रहा है अकेला

इसके अलावा लिखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को लगातार जेल में रखने का कारण जज डोगर हैं, जो खुलेआम उस सरकार की मदद कर रहे हैं जो इमरान खान का मैंडेट चुराकर सत्ता में आई है. खान के वकील सलमान सफदर से मिली जानकारी के मुताबिक, बुशरा बीबी को जेल में पूरी तरह से अकेला रखा जा रहा है ताकि उन्हें तोड़ा जा सके और बदले में खान को ज्यूडिशियरी के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा सके.

इंसानियत से परे है ये दबाव

अपने वकील सलमान सफदर के जरिए इमरान खान ने एक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा, उनकी पत्नी को लंबे समय तक अकेले रखकर बहुत परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा है कि वह खुद यह सब सह सकते हैं, लेकिन उन्हें झुकाने के लिए उन्हें तोड़ा जा रहा है. यह दबाव जानबूझकर, सोच-समझकर और इंसानियत से परे है. उन्होंने साफ कहा कि कोई डील नहीं, कोई सरेंडर नहीं! आजादी या मौत.

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जानलेवा साजिश रचने का लगाया आरोप

पहले भी, खानम और उनकी बहन, उजमा खान ने PM शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर जेल में उनके भाई को मारने की जानलेवा साजिश रचने का आरोप लगाया है. उन्होंने (इमरान खान) मुझसे कहा था कि वे (मिलिट्री) मुझे धीरे-धीरे मार देंगे, और आसिम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार होंगे. आसिम मुनीर सरकार की जानलेवा साजिश के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बुशरा बीबी के साथ अमानवीय व्यवहार" किया गया. 

बेटे से बातचीत में जताई थी चिंता

पिछले महीने ईद पर अपने बेटे कासिम खान के साथ फोन पर बात करते हुए, खान ने जेल में अपनी पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार पर चिंता जताई. इस देश के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए. हम बार-बार ज्यूडिशियरी के पास गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने फायदे के लिए अपनी आत्मा बेच दी है. उन्होंने अपनी ईमानदारी बेच दी है. द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, खान ने एक बयान में कहा, वे जानते हैं कि वे मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए वे मेरी पत्नी की तरफ मुड़ते हैं. वे सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बुशरा बीबी के साथ इस तरह का बुरा बर्ताव कैसे होने दे सकते हैं?

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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