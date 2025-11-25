Pakistan News: कहीं मुनीर भी तो नहीं पाल रहे फिदायीन? धमाके की टाइमिंग और क्रोनोलॉजी से उठा सवाल

Asim Munir: क्या पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर क्या इतना गिर गया है कि वो अब अपने ही घर में हमले करवा रहा है, जी हां. ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ में कुछ घंटे पहले तीन सुसाइड बॉम्बर आराम से दाखिल होते हैं. एक तो घुसते ही गेट पर खुद को उड़ा लेता है. बाकी दो पाकिस्तानी फोर्स की नाक में दम कर देते हैं. मगर चौंकाने वाली बात तब दिखाई दी. जब धमाके के 15 मिनट के भीतर पाकिस्तान ने उसका इल्जाम अफगानिस्तान पर मढ़ दिया, वो भी बिना किसी जांच के.

क्या मुनीर भी पाल रहे फिदायीन?

अब सवाल उठ रहा है कहीं ये मुल्ला मुनीर का ही तो प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था. यानी मुनीर भी अपने देश में संचालित होने वाले आतंकी संगठनों के आकाओं की तरह एक फिदायीन ब्रिगेड तो नहीं बना चुके हैं, जिसका इस्तेमाल वो जरूरत के हिसाब से करते रहते हैं. बलूचिस्तान में कराया तो आरोप बीएलए पर डाल दिया. केपी में कराया तो कहीं और मढ़ दिया. पाकिस्तानी कब्जे वाले में कराया था तो कहीं और मढ़ दिया.

धमाके की टाइमिंग और क्रोनोलॉजी समझिए

सोमवार को 8 बजकर 10 मिनट पर पाकिस्तान के पेशावर में फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी मुख्यालय के मेन गेट पर आत्मघाती धमाका होता है. महज 15 मिनट के भीतर पूरा पाकिस्तान रंगे सियारों की तरह हुआं-हुआं करने लगता है. बिना जांच, बिना किसी पड़ताल के पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सड़कछाप यू-ट्यूबर तक सभी की जुबान पर बस एक नाम आता है- 'अफगानिस्तान' सवाल है कि आखिर 15 मिनट के भीतर पाकिस्तान ने कैसे पता लगा लिया कि धमाका अफगानिस्तान ने करवाया है?

बेशक आतंकवादी हमला कहीं भी हो, उसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है. मगर जिस तरह हमला होते ही पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान का नाम लिया गया. पक्की बात है कि पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान पर हमले का बहाना तलाश रही है. अफगानिस्तान तो पहले ही कह चुका है कि TTP पाकिस्तान की पैदा की हुई जमात है. अफगानिस्तान का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है.

पाकिस्तानी सोशल मीडिया खंगालने पर क्या निकला?

कई यू-ट्यूब हैंडल्स और चैनलों की फुटेज देखने के दौरान ये पता चला कि एक भी पाकिस्तानी ने ये नहीं कहा कि हमले की जांच होनी चाहिए. हर कोई बिना जांच के माने बैठा है कि हमला अफगानिस्तान ने कराया, जैसे कि पेशावर वाली स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी गई थी. खैर पाकिस्तानी तो ये तक दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के 3 वीवीआईपीज को टारगेट करने की कोशिश में हैं.

पहला वही इनका चहेता फील्ड मार्शल आसिम मुनीर. दूसरा पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ. और तीसरा फील्ड मार्शल का चहेता भारत का ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी.

पाकिस्तान खुद करा रहा धमाके: अफगानिस्तान

जिस तरह के आरोप पाकिस्तान लगा रहा है. वैसी ही बातें अफगानिस्तान की तरफ से भी कही जा रही है. अफगानिस्तान तो ये तक कह चुका है कि पाकिस्तान उनके मुल्क पर हमले का बहाना ढ़ूंढ़ रहा और इसके लिए खुद आत्मघाती हमले करवा रहा है.