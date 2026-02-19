रमजान के पहले दिन पाकिस्तान के कराची में धमाका, तीन मंजिला इमारत जमींदोज; 16 की मौत, 14 घायल

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनरमजान के पहले दिन पाकिस्तान के कराची में धमाका, तीन मंजिला इमारत जमींदोज; 16 की मौत, 14 घायल

पाकिस्तान के कराची में रमजान के पहले दिन बड़ा धमाका हुआ है. कराची के एक इमारत में अचानक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है और 14 से अधिक घायल हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि गैस रिसाव के कारण ये धमाका हुआ है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 19, 2026, 03:38 PM IST
Pakistan News: पाकिस्तान के कराची से धमाके की बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर गुरुवार को एक अपार्टमेंट में गैस रिसाव के कारण भीषण धमाका हो गया. इस कारण इमारत का एक हिस्सा धह गया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 14 लोगों के घायल होने की भी खबर है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह विस्फोट सिंध प्रांत की राजधानी कचारी के एक आवासीय इलाके में हुआ है.  

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बचावकर्मी अभी भी मलबा हटाने में जुटे हैं. धमाका गुरुवार को सुबह गैस रिसाव के कारण हुआ है. मृतकों में कई बच्चे भी शामिल हैं. इस अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर करीब 4.30 बजे के करीब ओल्ड सोल्डर बाजार इलाके में स्थिति इस इमारत में धमाका हुआ. आज रमजान के पहले दिन लोग सहरी के लिए जाग रहे थे, तभी यह घटना हुई. 

पाकिस्तान में भी आज से रमजान की शुरुआत हो गई है. अधिकारियों ने संभावना जताई है कि यह धमाका गैस रिसाव के कारण हुआ था. हालांकि, अन्य एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही अधिकारी किसी निष्कर्स तक पहुंच सकेंगे. 

खबर में अपडेट जारी है...

