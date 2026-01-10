बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान हिंदुओं पर जुल्म, हिंदू किसान का बेरहमी से कत्ल, सड़कों पर उतरे सिंध के लोग

Advertisement
Pakistan News: पाकिस्तान में एक हिंदू किसान की हत्या कर दी गई. जिसका भारी विरोध हो रहा है. उसकी हत्या के बाद बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने बादिन-हैदराबाद नेशनल हाईवे और बादिन-थार कोल रोड जाम कर दिया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 10, 2026, 12:57 PM IST
Hindu Farmer Murder: बांग्लादेश इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है. यहां पर कई हिंदुओं की हत्या हो चुकी है. जिसकी वजह से भारत के भी कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ. अब पाकिस्तान में भी ये आलम देखा जा रहा है. पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक युवा हिंदू किसान की हत्या कर दी गई. उसको एक जमींदार ने मौत के घाट उतार दिया. उसकी हत्या के बाद बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने बादिन-हैदराबाद नेशनल हाईवे और बादिन-थार कोल रोड जामकर दिया.

प्रदर्शनकारियों ने खाई कसम
कोल्ही की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने बादिन-हैदराबाद नेशनल हाईवे और बादिन-थार कोल रोड पर धरना दिया. सैकड़ों गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले कोल्ही की हत्या के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और कसम खा रहे थे कि जब तक जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे नहीं हटेंगे.

घायल जमीर की पुकार
एक्टिविस्ट शिवा काछी के शेयर किए गए एक बयान के मुताबिक, प्रोटेस्ट बिना रुके चल रहा है. पाकिस्तान दरावर इत्तेहाद के चेयरमैन शिवा काछी इस ऐतिहासिक प्रोटेस्ट सिट-इन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, यह एक घायल जमीर की पुकार थी, कल सुबह 10:00 बजे से देर रात तक, यह धरना बिना रुके चलता रहा, जिससे साबित होता है कि इंसाफ की मांग को दबाया नहीं जा सकता.

कमजोरों को कुचलती है व्यवस्था
थकान, भूख और रात की ठंड के बावजूद, प्रोटेस्ट करने वालों का इरादा पक्का था, कैलाश कोल्ही का सिर्फ एक ‘गुनाह’ यह था कि वह गरीब, पिछड़ा और हिम्मतवाला था. उन्होंने ये भी कहा कि यहां एक ऐसी व्यवस्था है जो शक्तिशाली लोगों की रक्षा करती है और कमजोरों को कुचलती है. उनके बच्चों के आंसू, उनकी मां का दुख और उनकी विधवा की खामोश पीड़ा आज पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है.क्या गरीबों का खून इतना सस्ता है?.

इससे पहले, पीड़ित के परिवार और समुदाय के सदस्यों ने शव को पीरू लशारी स्टॉप पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां एसएसपी बदीन ने उन्हें आश्वासन दिया कि आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह घटना चार दिन पहले पीरू लशारी शहर क्षेत्र के राहो कोल्ही गांव में हुई थी. जिला पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद, मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. 

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

