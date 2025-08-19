भारत है दुश्मन... इंजीनियर-डॉक्टर नहीं, बच्चों को पाकिस्तान दे रहा जिहादी बनने की तालीम, रिपोर्ट में दावा

Pakistan News: एक तरफ दुनिया भर के देशों में जहां पर छात्रों को बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अलग ही राह पर चल रहा है. यहां पर छात्रों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए शिक्षा नहीं दी जा रही है बल्कि स्कूली सिलेबस में जिहादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है. स्कूली शिक्षा में शांति और सांस्कृतिक सहिष्णुता की निगरानी करने वाले संस्थान, इम्पैक्ट की नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है. इसके अलावा भारत देश को इस सिलेबस में दुश्मन देश बताया गया है.

पढ़ाए जा रहे हैं ये पाठ

इम्पैक्ट-से IMPACT-se की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जिहाद को एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य के रूप में दर्शाने वाले पाठ पढ़ाए जाते हैं. इसमें इस्लामी शिक्षा, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और उर्दू जैसे विषयों की 86 अप्रूवल टेक्स्टबुक का अध्ययन किया गया है. ये किताबें पूरी तरह से ऐतिहासिक विकृतियों से भरी हुई है ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़- मरोड़ कर पेश किया गया है. इसके अलावा ये किताबें नस्लीय भेदभाव, राजनीतिक एजेंडों से भरी हुई है.

भारत को बताया शत्रु

इन किताबों में भारत को मुसलमानों का उत्पीड़क बताया गया है. साथ ही साथ हिंदू धर्म को नकारात्मक रूप से दर्शाया गया है और पाकिस्तान के निर्माण को सही ठहराया गया है. साथ ही साथ हिंदुओं को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया है. वहीं जिहाद को एक शारीरिक संघर्ष और सशस्त्र रक्षा के रूप में पेश किया गया है. इसे धार्मिक और महान कार्य बताया गया है.

पाकिस्तान को कैसे दिखाया गया है?

रिपोर्ट में पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का नेता दिखाया गया है. यह देश इजराइल के खिलाफ मध्य पूर्वी देशों के साथ मिलकर मोर्चा बनाता है. इसमें इजराइल को एक विश्वासघातती देश के रूप में दिखाया गया है. साथ ही साथ यहूदियों को पैगंबर ईसा (ईसा मसीह) के सूली पर चढ़ने और उनकी मां की पीड़ा के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है. उन्हें पैगंबर मुहम्मद और मदीना के यहूदी कबीलों के बीच हुए विवादों के आधार पर नकारात्मक रूप में दिखाया गया है. यह रिपोर्ट दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली है क्योंकि इसमें धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है.

F&Q

सवाल- पाकिस्तान के सिलेबस में कब से भारत विरोधी बातें हो रही है?

जवाब- मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक से पाकिस्तान की पाठ्यपुस्तकों को भारत-विरोधी और भेदभावपूर्ण बताया जाता रहा है.