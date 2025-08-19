भारत है दुश्मन... इंजीनियर-डॉक्टर नहीं, बच्चों को पाकिस्तान दे रहा जिहादी बनने की तालीम, रिपोर्ट में दावा
Advertisement
trendingNow12888396
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

भारत है दुश्मन... इंजीनियर-डॉक्टर नहीं, बच्चों को पाकिस्तान दे रहा जिहादी बनने की तालीम, रिपोर्ट में दावा

Pakistan News: दुनियाभर के देशों में जहां पर बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनने की शिक्षा दी जा रही है वहीं पाकिस्तान के बच्चों को धार्मिक कट्टरता सिखाई जा रही है. यहां पर बच्चों के दिमाग में जिहादी विचारधारा डाली जा रही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 19, 2025, 09:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत है दुश्मन... इंजीनियर-डॉक्टर नहीं, बच्चों को पाकिस्तान दे रहा जिहादी बनने की तालीम, रिपोर्ट में दावा

Pakistan News: एक तरफ दुनिया भर के देशों में जहां पर छात्रों को बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अलग ही राह पर चल रहा है.  यहां पर छात्रों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए शिक्षा नहीं दी जा रही है बल्कि स्कूली सिलेबस में जिहादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है. स्कूली शिक्षा में शांति और सांस्कृतिक सहिष्णुता की निगरानी करने वाले संस्थान, इम्पैक्ट की नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है. इसके अलावा भारत देश को इस सिलेबस में दुश्मन देश बताया गया है. 

पढ़ाए जा रहे हैं ये पाठ
इम्पैक्ट-से IMPACT-se की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जिहाद को एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य के रूप में दर्शाने वाले पाठ पढ़ाए जाते हैं. इसमें इस्लामी शिक्षा, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और उर्दू जैसे विषयों की 86 अप्रूवल टेक्स्टबुक का अध्ययन किया गया है. ये किताबें पूरी तरह से ऐतिहासिक विकृतियों से भरी हुई है ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़- मरोड़ कर पेश किया गया है. इसके अलावा ये किताबें नस्लीय भेदभाव, राजनीतिक एजेंडों से भरी हुई है. 

भारत को बताया शत्रु
इन किताबों में भारत को मुसलमानों का उत्पीड़क बताया गया है. साथ ही साथ हिंदू धर्म को नकारात्मक रूप से दर्शाया गया है और पाकिस्तान के निर्माण को सही ठहराया गया है. साथ ही साथ हिंदुओं को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया है. वहीं जिहाद को एक शारीरिक संघर्ष और सशस्त्र रक्षा के रूप में पेश किया गया है. इसे धार्मिक और महान कार्य बताया गया है. 

पाकिस्तान को कैसे दिखाया गया है?
रिपोर्ट में पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का नेता दिखाया गया है. यह देश इजराइल के खिलाफ मध्य पूर्वी देशों के साथ मिलकर मोर्चा बनाता है. इसमें इजराइल को एक विश्वासघातती देश के रूप में दिखाया गया है.  साथ ही साथ यहूदियों को पैगंबर ईसा (ईसा मसीह) के सूली पर चढ़ने और उनकी मां की पीड़ा के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है. उन्हें पैगंबर मुहम्मद और मदीना के यहूदी कबीलों के बीच हुए विवादों के आधार पर नकारात्मक रूप में दिखाया गया है. यह रिपोर्ट दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली है क्योंकि इसमें धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

F&Q
सवाल- पाकिस्तान के सिलेबस में कब से भारत विरोधी बातें हो रही है?
जवाब- मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक से पाकिस्तान की पाठ्यपुस्तकों को भारत-विरोधी और भेदभावपूर्ण बताया जाता रहा है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
BJP news
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
;