जुल्म करने वाले डरे हुए हैं...धरने पर बैठीं इमरान खान की बहनें, रावलपिंडी का फैक्ट्री नाका बना इंसाफ की जंग का मैदान!

Imran Khan: पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और पीएम शहबाज शरीफ के बीच तकरार छिड़ी है. पाकिस्तान ने इमरान खान को देश के लिए खतरा बताया है तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान का कहना है कि शहबाज सत्ता का दुर्पयोग कर रहे हैं. इसी बीच इमरान खान की बहनों ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रावलपिंडी के फैक्ट्री नाका पर धरना दिया. उन्होंने ये धरना इसलिए दिया क्योंकि उन्हें इमरान खान से मिलने के लिए रोका गया था.

PTI के समर्थक और इमरान खान की बहनें पिछले कई हफ्तों से इमरान खान से मिलने पर लगी रोक का बार-बार विरोध कर रही हैं. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) के 24 मार्च, 2025 के कोर्ट ऑर्डर के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान को हफ्ते में दो बार, मंगलवार और गुरुवार को विजिटर्स से मिलने की इजाजत दी जाए. हालांकि, इमरान की बहनें अलीमा खान, उजमा खान और नोरीन खान नियाजी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ थीं.

मंगलवार को, भारी पुलिस तैनाती के बीच, सिक्योरिटी फोर्स ने फैक्ट्री नाका और दहगल नाका समेत अदियाला जेल जाने वाले कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया. PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को दहगल नाका पर रोका गया, जबकि इमरान खान की बहनों समेत कई और लोगों को फैक्ट्री नाका पर रोका गया और आगे बढ़ने से रोक दिया गया. PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि बहरिया टाउन पार करने के थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुलिस चेकपॉइंट पर रोक दिया गया. हालांकि बाद में शेयर किए गए एक वीडियो में, राजा ने कहा कि उन्हें अदियाला जेल के पास पहुंचने से पहले चकरी के पास फिर से रोका गया.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को अलीमा ने PTI सपोर्टर्स से अदियाला जेल के बाहर खतम-ए-कुरान के लिए इकट्ठा होने की अपील की थी उन्होंने कहा, हम यहां बैठेंगे, और कहा कि ज़ुल्म करने वाले डरे हुए हैं. अलीमा ने आगे कहा कि जेल अधिकारियों ने पिछले हफ्ते उन्हें भरोसा दिलाया था कि एक मीटिंग अरेंज की जाएगी, जिसके बाद पार्टी ने कुछ समय के लिए अपना धरना खत्म कर दिया. इमरान खान के पास हिरासत में रहते हुए इंटरनेट का एक्सेस नहीं है और यह अभी भी साफ नहीं है कि उनका X अकाउंट कौन ऑपरेट करता है. हालांकि, डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, अकाउंट से ऐसे बयान पोस्ट होते रहे हैं जिन्हें परिवार के सदस्यों और पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद जेल से उनके मैसेज बताया जा रहा है. (ANI)