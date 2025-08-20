बिजनेस, कॉलेज, स्टूडेंट, अस्पताल और...पाकिस्तान के लिए बजी खतरे की घंटी, फिर लौट आया 2022 वाला वक्त?
बिजनेस, कॉलेज, स्टूडेंट, अस्पताल और...पाकिस्तान के लिए बजी खतरे की घंटी, फिर लौट आया 2022 वाला वक्त?

Pakistan News: पाकिस्तान अपने देश की समस्याओं से नहीं निकल पा रहा है लेकिन दूसरे देशों के ऊपर नजर गड़ाए हुए है. अब पाकिस्तान में बड़े स्तर पर इंटरनेट सेवाएं बंद हुई है. जिसकी वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 20, 2025, 10:54 PM IST
Pakistan News: पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. यहां पर खाने के लाले पड़े हैं. शहबाज शरीफ अपने देश के विकास के लिए दूसरे देशों की राह देख रहे हैं. चीन के साथ-साथ अब पाकिस्तान अमेरिका से रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं. पाकिस्तान में बड़े स्तर पर इंटरनेट सेवाएं बंद हुई है. जिसकी वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. इसके अलावा स्टूडेंट और बिजनेसमैन को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है. 

पाकिस्तान के इस हालात को देखते हुए  उद्योग विशेषज्ञों ने इसे हाल के वर्षों की सबसे गंभीर तकनीकी गड़बड़ियों में से एक बताया है. वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में करीब दो-तिहाई इंटरनेट उपभोक्ता इस बाधा से प्रभावित हुए हैं. अगस्त 2022 में  पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी और इसकी वजह से फाइबर रूट क्षतिग्रस्त हो गए थे और देशव्यापी इंटरनेट सेवाएं बंद हुई थी.

वहीं डिजिटल क्षेत्र की कमजोर स्थिति पर चिंता जताते हुए वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष शाहजाद अरशद ने कहा, “यह एक राष्ट्रीय विफलता है. इंटरनेट बंद होना अब पाकिस्तान में कोई दुर्लभ घटना नहीं रहा, बल्कि यह बार-बार सामने आ रहा है, 2025 में भी दो-तिहाई देश का इंटरनेट उसी तारीख को ठप हो जाना, जिस दिन 2022 में ऐसा हुआ था, सरकार के लिए खतरे की घंटी है. आगे कहा कि इंटरनेट अब बिजली जितना ही जरूरी हो चुका है क्योंकि फ्रीलांसर, अस्पताल, छात्र और बैंक सभी कामकाज के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं. इसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंच रहा है.

साथ ही अरशद ने कहा, पाकिस्तान का डिजिटल भविष्य अब किसी एकल विफलता के बंधक के रूप में नहीं रह सकता. हमें बार-बार माफी नहीं बल्कि ठोस सुधार चाहिए. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड ने आधी रात बाद एक संदेश में कहा कि उनकी सेवाओं में दिक्कत आ रही है और टीमें जल्द बहाली के लिए काम कर रही हैं. कंपनी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, “प्रिय ग्राहकों, हमारी पीटीसीएल और यूफोन सेवाओं पर डाटा कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है. (आईएएनएस)

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Pakistan News

