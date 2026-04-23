सलाखों के पीछे पहुंचेगा ल्यारी का नया गैंगेस्टर! रहमान डकैत की विरासत संभालने वाले के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया नोटिस

Wasiullah Lakho: दुनिया में जब भी कहीं पर आतंक का नाम आता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर आता है. हालांकि पाकिस्तान अब खुद अपने जाल में फंसता चला जा रहा है. कराची के ल्यारी इलाके में अपराध की दुनिया का नया चेहरा उभरकर सामने आया है. रहमान डकैत, उजैर बलूच के बाद इस चेहरे ने पाकिस्तान भर में दहशत फैलाई है. आलम ऐसा है कि अब इसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया है. कानून के शिकंजा में घिरते हुए अपराधी का नाम है वसीउल्लाह लाखो, जो विदेश में बैठकर अपराधी गतिविधियां चला रहा है.

इंटरपोल ने जारी किया नोटिस

वसीउल्लाह लाखो के खिलाफ रेड नोटिस फ्रांस के ल्योन से जारी की गई है. इस रेड नोटिस को इंटरपोल से जारी किया है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने इंटरपोल से ये अनुरोध किया था. इंटरपोल के जरिए इंटरनेशनल अनुरोध किया जाता है, ताकि अपराधियों को ढूंढ़कर कानूनी प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा सके.

चरम पर था गैंगवार

दरअसल, साल 2014 में कराची के कलरी पुलिस स्टेशन में लाखों के खिलाफ धारा 353 (सरकारी काम में बाधा), 324 (हत्या का प्रयास) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. उस वक्त ल्यारी में गैंगवार चरम पर था और पुलिस गैंगस्टरों के खिलाफ कई तरह के अभियान चला रही थी. इसी दौरान पुलिस को किसी ने सूचना दी थी कि वसीउल्लाह लाखो अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है. पुलिस ने घेराबंदी शुरू की तो उसके साथियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसका एक साथी घायल हो गया, हालांकि, वो भागने में कामयाब रहा.

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कोर्ट ने जारी किया था समन

घायल अपराधी ने बताया कि वहां से भागने वाला व्यक्ति लाखो ही था, तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो वो भागता ही रहा. इसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस की पकड़ से दूर रहा. कुछ दिन वो पाकिस्तान में लोकेशन बदलता रहा और फिर बाद में पाक छोड़कर भाग गया, अब इंटरपोल की नोटिस के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उसे जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा.