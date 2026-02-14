क्या पाकिस्तान में वाकई हराम है दारू? सिंध विधानसभा में खुली शराब बिक्री की पोल, हिंदुओं के नाम पर क्या कर रही सरकार?

Pakistan News Liquor License: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं लेकिन इस देश की सरकार और यहां के मंत्री गीदड़भभकी से पीछे नहीं हटते हैं. पाकिस्तान का वजूद झूठ पर टिका है. यहां पर कभी झूठी बयानबाजी की जाती है तो कभी झूठी पाबंदी लगाई जाती है. पाकिस्तान ये कहता है कि यहां यहां पर शराब पीना हराम है लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है. जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में शराब बंदी को लेकर पेश किया गया एक बड़ा प्रस्ताव चुटकुला बनकर रह गया है. समझिए आखिर हिंदुओं के नाम पर कैसे धंधा चलता है?

कानूनी रूप से है हराम

पाकिस्तान में 1979 के ‘हुदूद ऑर्डिनेंस’ के तहत मुस्लिम नागरिकों के लिए शराब पीना या बेचना कानूनी रूप से हराम है और इसे जुर्म माना जाता है. देश के सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में हैं. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कड़े नियम है. पाकिस्तान में न ही मुस्लिम नागरिकों को शराब बेची जाती है और न ही पूरे मुल्क में शराब का विज्ञापन दिखाया जाता है. हालांकि हिंदू, ईसाई, पारसी सहित अन्य विदेशी नागरिक यहां पर शराब खरीद और बेच सकते हैं. शराब खरीदने के लिए एक परमिट बनाया जाता है. इसके जरिए आप एक महीने के अंदर सीमित मात्रा में शराब खरीद सकते हैं.

विधायक ने विधानसभा में उठाया मुद्दा

दरअसल, पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) के विधायक अनिल कुमार द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया. जिसमें पूरे प्रांत में शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई थी. कुमार ने तर्क दिया कि अल्पसंख्यकों के नाम पर शराब बेची जा रही है, जिससे हिंदू समुदाय की बदनामी हो रही है. उन्होंने मांग की कि प्रांतीय सरकार शराब की दुकानों को जारी सभी मौजूदा परमिट वापस ले और सिंध में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

विधानसभा में हुआ विरोध

प्रस्ताव में शराब की बिक्री पर सख्त रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसा कदम जनता के हित और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होगा. हालांकि विधानसभा में प्रस्ताव का विरोध किया गया. सिंध के गृह मंत्री ज़ियाउल हसन लंजर ने कहा कि पूरी तरह से बैन लगाने से समाज के कई हिस्सों पर असर पड़ेगा. उन्होंने प्रस्ताव को कुमार की निजी राय बताया और कहा कि सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती क्योंकि शराब की बिक्री पहले से ही मौजूदा कानूनों के तहत रेगुलेट की जाती है. बहस के दौरान अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार रखे. कई बार, प्रस्ताव पर वोटिंग होने और बहुमत से खारिज होने से पहले सदन में चर्चा पर हंसी हुई, मजाक उड़ाया गया और फिर इस प्रस्ताव के विरोध में हाथ उठाकर इसे खारिज कर दिया गया.

इस्लाम में शराब को लेकर क्या है मान्यता

पाकिस्तान में मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है. इनका धर्म इस्लाम है और इस्लाम में शराब को ‘उम्मुल खबाइस’ यानी बुराइयों की जड़ माना गया है. पैगंबर हजरत मोहम्मद (स) ने 'सही मुस्लिम' की एक हदीस में फरमाया कि जिस चीज की ज्यादा मात्रा नशा पैदा करे, उसकी थोड़ी मात्रा भी हराम है. यानी नशे का असर चाहे कम हो या ज्यादा, वह हर हाल में इस्लाम में वर्जित है. इस्लाम में शराब की पूरी तरह मनाही सूरह अल-माइदा (5:90–91) में आई, जहां शराब, जुआ और इसी तरह की चीजों को शैतान के गंदे काम बताया गया और उनसे पूरी तरह बचने का आदेश दिया गया. धार्मिक मान्यता है कि शराब व्यक्ति की अक्ल पर पर्दा डाल देती है, ऐसे में इस धर्म में यह पूरी तरह से वर्जित है.