'अंदर खजाना और बाहर खून से सनी मिट्टी....',बलूच बागियों के सामने नतमस्तक हुए मुनीर, कैसे घुटने पर आई पाक आर्मी?

Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अशांति फैली रहती है. अक्सर बलूच विद्रोहियों का उत्पात देखने को मिलता है. इसी बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने माना है कि बलूचिस्तान प्रांत के बड़े आकार की वजह से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स बलूच बागियों के खिलाफ कमजोर पड़ गई हैं, क्योंकि वे मिलिटेंट हिंसा में नई बढ़ोतरी से जूझ रहे हैं. उनका ये बयान बलूचों के कई शहर में हमला करने के बाद आया है.

चुनौतियों के बारे में बताया

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए आसिफ ने देश के सबसे बड़े लेकिन सबसे कम आबादी वाले प्रांत में सैनिकों के सामने आने वाली ज्योग्राफिकल चुनौतियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि अलगाववादी ताकतों ने कम से कम 12 जगहों पर मिलकर हमले किए, जिससे हाल के सालों में सबसे खतरनाक सिक्योरिटी संकटों में से एक शुरू हो गया. अधिकारियों ने ये भी कहा है कि पूरे प्रांत में बड़े पैमाने पर चलाए गए काउंटर-टेरर ऑपरेशन में कम से कम 177 बागी मारे गए हैं.

कई लोगों की गई जान

इसके अलावा कहा कि बलूचिस्तान ज्योग्राफिकली पाकिस्तान का 40 परसेंट से ज्यादा हिस्सा है. इसे कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर से कहीं ज्यादा मुश्किल है और इसके लिए भारी फोर्स की जरूरत होती है. हमारे सैनिक वहां तैनात हैं और उनके (टेररिस्ट) खिलाफ एक्शन में हैं लेकिन इतने बड़े इलाके की रखवाली और पेट्रोलिंग करने से वे फिजिकली कमजोर हो गए हैं. पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, वीकेंड की हिंसा में कम से कम 33 आम नागरिक और सिक्योरिटी फोर्स के 17 सदस्य मारे गए.

बातचीत से किया इनकार

साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ ने विद्रोही ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है, जिसने हमलों की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कहा है कि महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार टेररिस्ट के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी. उन्होंने दावा किया कि क्रिमिनल्स और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के बीच एक नेक्सस है, जिसमें क्रिमिनल गैंग BLA के बैनर तले काम करते हैं, जो स्मगलर्स को बचाता है.

बलूच विद्रोह का इतिहास

ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटे बलूचिस्तान में दशकों से एक विद्रोह चल रहा है, जिसका नेतृत्व जातीय बलूच अलगाववादी कर रहे हैं, जो ज्यादा आजादी और अपने प्राकृतिक संसाधनों में ज्यादा हिस्सा चाहते हैं. कलात रियासत के जुड़ने के तुरंत बाद पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बलूचों का विरोध शुरू हो गया था और 1948, 1958-59, 1962-63, 1973-77, और 2000 के दशक की शुरुआत से लेकर अब तक विद्रोह हुए हैं.

सबसे गरीब प्रांत

यह प्रांत मिनरल, नेचुरल गैस, कोयला, तांबा, सोना और ग्वादर जैसे अहम बंदरगाहों से भरपूर है. इस दौलत के बावजूद, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है, जहां सड़कें, अस्पताल, स्कूल, बिजली और रोजगार के मौके कम हैं, पंजाब और फेडरल सेंटर को बलूचिस्तान के रिसोर्स से ज्यादातर फायदे मिलते हैं, जिससे यह प्रांत आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया है.