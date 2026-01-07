ख्याल अच्छा है...! पाक रक्षा मंत्री का जगहंसाई वाला बयान, बोले- अब पैसा ही पैसा होगा, IMF को कह देंगे बाय-बाय

Pakistan News: आपने अपने आसपास या फिर अक्सर बात करते हुए लोगों की जुबान से एक कहावत सुनी होगी, 'घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने' शहरों की अपेक्षा ये कहावत गांव में खूब प्रयोग की जाती है. ये कहावत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है. इस देश को खाने की जिल्लत उठानी पड़ रही है, कर्ज में ये देश जी रहा है लेकिन यहां के पीएम, सीएम ऐसी बातें करते हैं जैसे इनका खजाना भरा पड़ा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़भभकी करते हुए कहा है कि भारत के खिलाफ जंग के बाद उन्हें जहाजों के इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि वो अगले 6 महीने में अपना पूरा कर्ज भर देंगे.

रक्षा मंत्री की गीदड़भभकी

ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के किसी मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की है. इनका तो बाजार ही ऐसी झूठी बयानबाजियों पर चल रहा है. इस देश में जगह-जगह अराजकता फैली है लेकिन दिखावा करेंगे कि सब ठीक-ठाक है, बलूचिस्तान में आए दिन माहौल खराब रहता है. जिओ न्यूज के मुताबिक अब रक्षा मंत्री कह रहे हैं जहाज बनाकर कि हम 6 महीने में आईएमएफ को अलविदा कहने की स्थिति में होंगे. ख्वाजा आसिफ ने गीदड़भभकी करते हुए कहा कि भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से संपर्क साधा और चीन से भी बातचीत की. अगर भारत फिर भी हमला करता है, तो उसे उसी तरह जवाब दिया जाएगा. मई 2025 के युद्ध के बाद भारत का आत्मविश्वास कम हो गया है.

कर्ज लेने की नहीं पड़ेगी जरूरत

इसके अलावा पहले की तरह बड़बोलापन दिखाते हुए कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तानी सेना के दृढ़ संकल्प को पहचानती है और हो सकता है कि पाकिस्तान को भविष्य में आईएमएफ की भी जरूरत न पड़े. इसके अलावा कहा कि अगर अमेरिका मानवता का मित्र है, तो उसे नेतन्याहू का अपहरण कर लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि तुर्की भी नेतन्याहू का अपहरण कर ले और हिसाब बराबर कर लेना चाहिए. साथ ही कहा कि अफगान तालिबान और टीटीपी भरोसेमंद नहीं हैं, वे भारत के साथ मिले हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा सरकार के लोग टीटीपी को रिश्वत दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: सामने आया पाकिस्तान का झूठ, ऑपरेशन सिंदूर से उड़ गए थे होश, सीजफायर के लिए US में की थी 60 मीटिंग; अमेरिकी फाइल्स में खुलासा

ईरान पर भी की टिप्पणी

ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ईरान पर अमेरिकी हमला पाकिस्तान के लिए चुनौती बन जाएगा, क्या इजरायल ने अमेरिका को बेवकूफ बनाया है या दोनों मिलकर ये सब कर रहे हैं? 2012 में इजरायल कह रहा था कि ईरान चार से पांच दिनों में परमाणु बम का प्रक्षेपण करेगा. उन्होंने कहा कि इजरायल ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ईरान के बारे में ये झूठ बोले थे, ये सभी आरोप भविष्य में ईरान पर हमला करने को उचित ठहराने के लिए थे.

पाकिस्तान पर कितना कर्ज है?

पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था दुनिया से छिपी हुई नहीं है. देश में बढ़ती महंगाई और भूखमरी ने शहबाज शरीफ सरकार को चीन से लेकर सऊदी अरब और आईएमएफ से लेकर विश्व बैंक तक, कर्ज के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है. भीख के मिले पैसों पर ही ये देश पल रहा है. बीते दिसंबर में खबर आई थी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 700 करोड़ डॉलर (करीब 6270 करोड़ रुपये) के लोन देने की मंजूरी दे दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर घरेलू कर्ज 54.5 ट्रिलियन रुपये है, जबकि विदेशी कर्ज 26.0 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया है.

ऑपरेशन सिंदूर में खाया मार

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ध्वस्त किया था. साथ ही वहां पनप रहे आतंकियों के 9 ठिकानों को भी तबाह किया था. भारतीय जवानों के शौर्य के आगे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए थे. चारों तरफ से किए जा रहे हमले की वजह से पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा, तब जाकर ये जंग खत्म हुई. इस जंग के खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तानी मंत्री अक्सर गीदड़भभकी करते हुए नजर आए.