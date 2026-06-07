जल रहा है पाकिस्तान! खैबर पख्तूनख्वा में आग ने मचाया तांडव; 150 दुकानें हुई खाक

Khyber Pakhtunkhwa Fire: पाकिस्तान पर एक और आफत आ गई है. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा कैंटोनमेंट में भीषण आग लग गई. आग लगने की वजह से 150 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं. ये आग गुल मार्केट में तकवा मस्जिद के पास लगी, जिसने देखते-देखते कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया और विकराल रूप धारण कर लिया. आग की चपेट में आने से कई लोगों के घायल होने की भी खबर है. हालांकि, अभी तक अधिकारियों ने किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है. आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है.
Reports say the blaze started near Taqwa Mosque in Gul Market around 10:30 PM and quickly spread, gutting over 150 shops.
Several injuries are also being reported. Authorities have not… pic.twitter.com/l96BYEhyMk
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