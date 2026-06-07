Add Zee Business As A Preferred Source
App

जल रहा है पाकिस्तान! खैबर पख्तूनख्वा में आग ने मचाया तांडव; 150 दुकानें हुई खाक

Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा कैंटोनमेंट में भीषण आग लग गई. ये आग गुल मार्केट में तकवा मस्जिद के पास लगी, जिसने देखते-देखते 150 से ज्यादा दुकानों को अपनी जद में ले लिया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:22 AM IST
जल रहा है पाकिस्तान! खैबर पख्तूनख्वा में आग ने मचाया तांडव; 150 दुकानें हुई खाक

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जल रहा है पाकिस्तान! खैबर पख्तूनख्वा में आग ने मचाया तांडव; 150 दुकानें हुई खाक
Pakistan News16 min ago
2
world largest family18 min ago
3
Instagram Plus19 min ago
4
IPL 202627 min ago
5
Regional cinema28 min ago