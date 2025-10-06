क्या अरब सागर का गेम बदल देगा पाकिस्तान का पासनी बंदरगाह, ट्रंप को देने पर तुले मुनीर; भारत-चीन दोनों के लिए क्यों बढ़ा खतरा?

Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका के घुटनों पर गिर गया है. शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर अमेरिका से मिलकर अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं. अब आसिम मुनीर नई चाल चलते हुए ट्रंप के सामने पासनी बंदरगाह का प्रस्ताव रखा है. पाकिस्तान की मंशा है कि पासनी बंदरगाह पर टर्मिनल बनाने और संचालित करने के लिए अमेरिका 1.2 अरब डॉलर का निवेश करे. पासनी बंदरगाह पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है और इसका भारत-चीन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जानिए विस्तार के साथ.

क्या चाहता है पाकिस्तान

पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान के खनिज क्षेत्रों तक एक रेलवे लिंक का निर्माण करे, पाकिस्तान इसमें भले ही अपना फायदा देख रहा हो लेकिन उसका ये दांव उस पार भारी पड़ सकता है क्योंकि अगर पाकिस्तान में अमेरिका निवेश करता है तो इससे चीन की नाराजगी बढ़ सकती है, इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान दोनों देशों के साथ खेलता आया है.

उल्टी पड़ सकती है चाल

मुनीर की चाल जोखिम से खाली नहीं है, पाकिस्तान चीन का भारी कर्जदार है, जिसने महत्वाकांक्षी सीपीईसी परियोजना में अरबों डॉलर लगाए हैं. ग्वादर से सिर्फ 70 मील दूर वाशिंगटन को एक प्रतिद्वंद्वी बंदरगाह की पेशकश बीजिंग को नाराज़ करने वाली है, जो ग्वादर को अपनी बेल्ट एंड रोड पहल का केंद्र बिंदु मानता है. चीन पहले ही पाकिस्तानी बुनियादी ढांचे का समर्थन कर चुका है और भारत के साथ झड़पों में इस्तेमाल होने वाले विमानों सहित महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियां प्रदान कर चुका है. ऐसे में पाकिस्तान अपने एकमात्र विश्वसनीय संरक्षक को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत पर क्या पड़ेगा प्रभाव

भारत के लिए पासनी सिर्फ अमेरिका-पाकिस्तान का मामला नहीं, इसके सीधे रणनीतिक असर हो सकते हैं. अगर वॉशिंगटन इस पर थोड़ा भी सोच ले, तो यह बलूचिस्तान के खनिज कॉरिडोर को वैधता दे देगा. वो लगातार अलगाववादी मांग कर रहे हैं, ऐसे में पासनी में अमेरिका का कोई भी पैर जमाना चाहे वह नागरिक प्रकृति का ही क्यों न हो, क्षेत्रीय संतुलन को बदल देगा क्योंकि इससे पाकिस्तान को खुद को वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के लिए अपरिहार्य साबित करने का अवसर मिलेगा.

सतर्क रहने की जरूरत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पासनी भारत के पश्चिमी किनारे से सिर्फ 400 किमी दूर है. यह "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" (मोतियों की माला) की चाल में एक नया पॉइंट जोड़ देगा, जिस पर भारत हिंद महासागर में नजर रख रहा है. ग्वादर लंबे समय से एक चीनी चौकी के रूप में भारत के निशाने पर रहा है, वहीं अमेरिका समर्थित पासनी बंदरगाह इस मिश्रण में एक और खिलाड़ी को शामिल करके भारत की समुद्री योजनाओं को जटिल बना सकता है. ऐसे में इसका असर भारत पर पड़ सकता है जिसके लिए सतर्क रहना होगा.