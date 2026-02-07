मुझसे गलती हो गई...कराची में विज्ञापन स्क्रीन पर चले अश्लील वीडियो, एक गिरफ्तार

Pakistan News: पाकिस्तान के किसी प्रांत में विद्रोहियों का ग्रुप एक्टिव है तो कहीं पर गटर चोरी हो जा रहे हैं, इसी बीच पाकिस्तान के कराची के पॉश डिफेंस इलाके में विज्ञापन स्क्रीन पर एक अश्लील वीडियो चलने लगा, जिसकी वजह से अफरा-तफरी मच गई. इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इस घटना के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

क्या बोले डीआईजी साउथ असद रजा

मामले को लेकर डीआईजी साउथ असद रजा ने कहा है कि गिरफ्तार संदिग्ध ने पुलिस को बताया कि वीडियो गलती से उसके मोबाइल फोन पर चल गया था. गौरतलब है कि डिफेंस के मुख्य राजमार्ग पर लगे एसएमडी विज्ञापन स्क्रीन पर अचानक कुछ क्षणों के लिए एक अश्लील वीडियो चलने लगा, जिसे कुछ नागरिकों ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया.

एक व्यक्ति किया गया गिरफ्तार

एक निजी विज्ञापन कंपनी के ऑपरेशंस मैनेजर आसिफ खान ने बीबीसी को बताया कि उन्हें संदेह है कि यह कदम उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से उठाया गया था, उन्होंने खुद एक कर्मचारी को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि तथ्यों का खुलासा हो सके. पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 292 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके तहत अश्लील सामग्री का उत्पादन, वितरण या सार्वजनिक प्रदर्शन करना अपराध है.

कानूनी सलाहकार ने कही ये बात

इस धारा के तहत सजा में कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं, और बार-बार अपराध करने वालों के लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान है. इस घटना के बाद, विज्ञापन कंपनी के कानूनी सलाहकार शाकिर राशिद की शिकायत पर गिजरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. एफआईआर के अनुसार, 4 फरवरी को रात 9:37 बजे, कंपनी के ऑपरेशंस मैनेजर आसिफ खान ने सूचना दी कि खयाबान-ए-इत्तेहाद स्थित आयशा मस्जिद के पास लगी एक स्क्रीन पर एक अश्लील वीडियो क्लिप रुक-रुक कर चल रही थी, जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी.

चल रही है जांच

वादी ने कहा कि वह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा और स्थिति को देखते ही उसने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी. हालांकि, कंपनी के ऑपरेशंस मैनेजर आसिफ खान ने बीबीसी को बताया कि यह सिस्टम क्लाउड सिस्टम पर चलता है और इसमें सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल एक जांच चल रही है. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने स्वयं एक कर्मचारी को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि सच्चाई सामने आ सके.