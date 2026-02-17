रमजान के करीब आते ही रुकी 'बलूचिस्तान की जिंदगी', क्यों पड़े खाने के लाले? इस पॉलिसी ने बढ़ाई चिंता

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं. यहां के बाजारों को शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. जिसके चलते लोग हैरान-परेशान हैं, रमजान करीब है ऐसे में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बिगड़ गई है. लोगों को खाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है. व्यापारियों को नुकसान हो रहा है.

पाबंदी ऐसे समय पर लगी है जब लोग इफ्तार से पहले और सेहरी से पहले शॉपिंग करते हैं. स्थानीय लोगों ने कहा कि इस शेड्यूल की वजह से रोज़े के महीने की आम तैयारी करना लगभग नामुमकिन हो गया है. पीक डिमांड के दौरान दरवाजे बंद होने से, कई घरों का कहना है कि उन्हें समय पर आटा, फल और दूसरी जरूरी चीजें जुटाने में मुश्किल हो रही है. कई निवासियों ने घटती सप्लाई को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि जब हमें सच में जरूरत होती है, तब हम शॉपिंग नहीं कर सकते.

व्यापारियों का कहना है कि शाम के घंटे, जो पारंपरिक रूप से रमजान के कारोबार की लाइफलाइन होते हैं, पूरी तरह से गायब हो गए हैं, दुकानदारों ने रेवेन्यू में भारी गिरावट की बात कही है और चेतावनी दी है कि लंबी लिमिट छोटे दुकानदारों को और ज्यादा पैसे की तंगी में डाल सकती है. ट्रांसपोर्टर भी इसी तरह के दबाव का सामना कर रहे हैं. पाबंदी वाले समय में यात्रा रुकने से RCD हाईवे पर आवाजाही धीमी हो गई है, जिससे यात्रियों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है.

माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटरों का कहना है कि खड़ी गाड़ियां और देर से डिलीवरी से आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है. निवासियों और व्यापार प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से अपील की है कि वे एक जैसे टाइमटेबल पर फिर से विचार करें और काम के घंटों में बाजार में गतिविधि की अनुमति दें ताकि धार्मिक जिम्मेदारियां और रोजी-रोटी दोनों बनी रहें.

कर्फ्यू 6 फरवरी को घोषित किया गया था, जिसे अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं से जोड़ा है. तब से, पूरे शहर में और लोगों को तैनात किया गया है और मुख्य सड़कों और एंट्री रूट पर चेकपॉइंट बनाए गए हैं. नागरिकों को गैर-ज़रूरी आवाजाही से बचने की हिदायत दी गई है, और नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इस साल की शुरुआत में बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा नए सिरे से ऑपरेशन में किए गए हमलों के बाद बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर अशांति के बीच ये कदम उठाए गए हैं. (ANI)