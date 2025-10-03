Advertisement
कॉलर पकड़ा, कुर्सियों से पीटा, जमकर चलाए लात-घूसे... इस्लामाबाद में पत्रकारों के साथ क्यों हुआ गुंडो जैसा बर्ताव?

Pakistan News: पाकिस्तान के पीओके में भारी विद्रोह हो रहा है. इसी बीच इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में पुलिस ने पत्रकारों को जमकर पीटा, इसका भयावह वीडियो भी सामने आया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 03, 2025, 07:37 PM IST
Viral Video: पाकिस्तान के पीओके में भारी विद्रोह हो रहा है. प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई जिससे हालात बेकाबू हो गए हैं. आलम ऐसा है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत करने का न्योता दिया है. जबकि इस्लामाबाद में पुलिस ने प्रेस क्लब पर धावा बोला और उन पत्रकारों पर हमला किया जो पीओके में हो रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे थे. हमले का वीडियो भी सामने आया है. 

खौफनाक वीडियो आया सामने
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने राजधानी इस्लामाबाद में स्थित इस प्रेस क्लब पर छापा मारा और इन पत्रकारों को गिरफ्तार किया है. इसका भयावह वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि लाठियों से लैस पुलिसकर्मी प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में घुसकर वहां बैठे लोगों पर हमला करने लगे, वीडियो में पुलिसकर्मी कुछ प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए बाहर भी ले जाते दिखाई दे रहे हैं. 

 

पुलिसकर्मी ने पकड़ा कॉलर
एक और वायरल तस्वीर में एक पत्रकार एक हाथ में कैमरा पकड़े हुए और दूसरे हाथ से एक पुलिसकर्मी की पकड़ से अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है. टीवी चैनल एशिया वन के पत्रकार अनस मलिक ने डॉन को बताया कि पुलिस जेएएसी के "विरोध प्रदर्शन के आह्वान" को कवर कर रहे कश्मीर के पत्रकारों को गिरफ्तार करने क्लब में आई थी, उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे. 

क्या बोला पत्रकार
एक अन्य पत्रकार हामिद मीर ने बताया कि पुलिस जेएएसी के सदस्यों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने कैफेटेरिया में मौजूद पत्रकारों को निशाना बनाया. यह छापेमारी कथित तौर पर गुरुवार को उस समय हुई जब पीओके के लोग प्रेस क्लब के बाहर क्षेत्र में कथित अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने पत्रकारों के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की और मामले की जांच की मांग की. 

गृहमंत्री ने की कड़ी निंदा
पुलिस की इस कार्रवाई की पूरे पाकिस्तान में कड़ी निंदा होने के बाद, गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. एक बयान में, नकवी ने कहा कि उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण" घटना का संज्ञान लिया है और इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट मांगी है. डॉन अखबार ने उनके हवाले से कहा पत्रकार समुदाय के खिलाफ हिंसा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती. इस घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए. इस घटना ने पाकिस्ताान को विश्व पटल पर फिर से शर्मिंदा किया है. 

