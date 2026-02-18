आटा, दाल, तेल और.... पाकिस्तान में रमजान पर अचानक बढ़े दाम, पैसों की तंगी से बेहाल हुए लोग

Pakistan News: पाकिस्तानी लोगों के पास रोजगार नहीं है जिसकी वजह से उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जैसे-जैसे रमजान पास आ रहा है, कराची के बाजारों में निराशा बढ़ रही है. यहां के लोगों का कहना है कि बिना रोक-टोक वाली महंगाई और कमजोर सरकार ने रमजान के महीने को पैसे की तंगी में बदल दिया है.

जोडिया बाजार में खरीदारों ने आटा, दाल, खाना पकाने का तेल, दूध और अंडे जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बारे में बताया. कई लोगों ने दावा किया कि पिछले साल की तुलना में, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं, जिससे परिवारों को मात्रा कम करने और रोजाना के इस्तेमाल से समझौता करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, एक रहने वाले ने घर के बजट पर पड़ रहे दबाव को बताते हुए कहा, जहां हम पहले 10 किलोग्राम खरीदते थे, अब हमें पांच खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

लोगों का कहना है कि सरकार ज्यादा मांग वाले मौसम में कीमतों को रेगुलेट करने या मुनाफाखोरी को रोकने में नाकाम रही है. कई रहने वालों ने आरोप लगाया कि दुकानदार रमजान का फायदा उठाते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, यह जानते हुए भी कि लोगों के पास जरूरी चीजें खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि कीमतों में स्थिरता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, खासकर ऐसे देश में जो संवैधानिक रूप से खुद को एक वेलफेयर स्टेट मानता है.

कोर्ट के काम के बाद मार्केट से बोलते हुए वकील गुलकदम मलिक ने कहा कि हर महीने Rs25,000 से Rs30,000 कमाने वाले मिडिल और लोअर इनकम वाले परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वे पहले से ही किराए, बिजली के बिल, पेट्रोल और बच्चों की पढ़ाई के बोझ तले दबे हुए हैं. रमजान ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. उन्होंने आगे कहा कि बढ़ती कीमतों के कारण कई घरों ने खाना कम कर दिया है.

निवासियों ने महंगाई को बढ़ती बेरोजगारी और इंडस्ट्रियल मंदी से भी जोड़ा, उनका दावा है कि टेक्सटाइल, केमिकल और ऑटो सेक्टर के बंद होने से अनगिनत परिवारों पर असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि आर्थिक दबाव सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी है, जिससे सभी समुदायों में तनाव बढ़ता दिख रहा है. कई नागरिकों ने पाकिस्तान की तुलना दूसरे देशों से की, जहां सरकारें त्योहारों के दौरान राहत पैकेज लाती हैं या सामानों पर सब्सिडी देती हैं. इसके उलट, उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में, त्योहारों के मौसम में अक्सर कीमतें और बढ़ जाती हैं. मुश्किल के बावजूद, निवासियों ने रमज़ान मनाने का अपना वादा दोहराया. हालांकि, उन्होंने अधिकारियों से सख्त प्राइस कंट्रोल लागू करने और जरूरी राहत देने की अपील की, और चेतावनी दी कि तुरंत दखल दिए बिना, महंगाई लोगों का भरोसा कम करती रहेगी और आर्थिक संकट को और गहरा करेगी. (ANI)