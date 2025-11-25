Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पेशावर में ब्लास्ट के बीच PAK पहुंचे सऊदी के आर्मी चीफ; शहबाज-मुनीर के साथ किया मंथन, क्या है फैय्याद का प्लान?

Pakistan News: पाकिस्तान के पेशावर में हुए ब्लास्ट के बीच सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैय्याद अल-रवैली ने पाक पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मुलाकात की. इस मुलाकात के क्या मायने हैं जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 25, 2025, 09:04 AM IST
Pakistan News: पाकिस्तान के पेशावर में हुए ब्लास्ट से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है. पाकिस्तान के कई हिस्सों में आतंकी गतिविधियां देखी जा रही है. दूसरे देशों में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने जाल में फंसता जा रहा है. पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात किसी से छिपे नहीं है. इसी बीच सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैय्याद अल-रवैली ने पाक पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मुलाकात की, इस मुलाकात में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई है. 

शहबाज शरीफ से की मुलाकात
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जनरल फैय्याद बिन हामेद अल-रवैली पाकिस्तान पहुंचे हैं. दोनों देशों के बीच सैन्य सुरक्षा और राजनीतिक मसलों पर लंबी बातचीत हुई है. सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की. इसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि वह सऊदी अरब के साथ रक्षा, सुरक्षा समझौते को और ज्यादा गहरा करना चाहता है. पीएम से मुलाकात करने के बाद जनरल फैय्याद ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल हेडक्वार्टर पर मुलाकात की. इस मुलाकात के जरिए उन्होंने सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत पर काफी ज्यादा जोर दिया.

रिश्तों में मजबूत करने में लगा पाक
इस दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि ये एक ये स्ट्रैटेजिक तौर पर तैयार की गई एक बड़ी योजना का हिस्सा है, दुनिया को दोनों देश ये दिखाना चाहते हैं दोनों आपस में रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं. वैश्विक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान भी सुरक्षा चुनौतियों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच अपने रिश्ते को नए ढंग से मजबूत करने में लगा है. 

भारत के लिए क्या है मायने

  • सऊदी अरब और पाकिस्तान के नजदीक आने से रियाद की स्ट्रैटिक बदल सकती है. ऐसे में अगर वह पाकिस्तान पर ज्यादा ध्यान देता है तो भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में उसकी गति धीमी पड़ सकती है. 
  • इसके अलावा सऊदी अरब और पाकिस्तान के नजदीक आने से OIC जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में पाकिस्तान की आवाज तेज हो सकती है और पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर लाभ लेने की कोशिश कर सकता है.
  • साथ ही साथ बता दें कि दोनों देशों की नजदीकियों की वजह से खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों पर इसका असर पड़ सकता है. ऐसे में अगर क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो खाड़ी देशों में भारतीय काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा में फर्क पड़ सकता है.
Pakistan News

