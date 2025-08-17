झूठ पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, शहबाज के मंत्री ने फिर हांकी गप, हाथ में नहीं कोई सबूत
Advertisement
trendingNow12885575
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

झूठ पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, शहबाज के मंत्री ने फिर हांकी गप, हाथ में नहीं कोई सबूत

Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर में जो दर्द भारत ने पाकिस्तान को दिया था उससे पाकिस्तान उबर नहीं पा रहा है. लेकिन शहबाज के मंत्री झूठ बोलने से नहीं बाज आ रहे हैं. एक बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने झूठे दावे किए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 17, 2025, 11:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झूठ पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, शहबाज के मंत्री ने फिर हांकी गप, हाथ में नहीं कोई सबूत

Pakistan News: पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. भारत के शौर्य और पराक्रम के आगे पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे, हालांकि आतंकियों के हमले को पाकिस्तान ने खुद के ऊपर हमला समझ लिया था और दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई थी. जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान कई ड्रोन फाइटर को मार गिराया था. वहीं पाकिस्तान, झूठे दावे करने में लगा है, एक बार फिर पाकिस्तानी मंत्री ने गीदड़भभकी की है. 

पाकिस्तान मंत्री ने की गीदड़भभकी
पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक सेमिनार में गीदड़ भभकी करते हुए कि पाकिस्तान जंग में भारत के 6 विमानों को मार गिराया था और हमारे पास मार गिराए गए सभी छह भारतीय विमानों के वीडियो फुटेज हैं. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि पाकिस्तान इन सबूतों को सार्वजनिक रूप से कब पेश करेगा. मंत्री ने आगे कहा कि इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को दुश्मन की योजना की पूरी जानकारी थी, जैसे कि वे कौन से विमान इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा कहा कि भारत ने जो भी रणनीति बनाई, हमें समय रहते उसके बारे में पता चल गया था. साथ ही दावा किया कि भारत द्वारा उसके सात एयरबेसों पर किए गए मिसाइल हमले में पाकिस्तान की किसी भी महत्वपूर्ण संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है. 

पहले भी कर चुका है झूठा दावा
यह कोई नया मामला नहीं है इससे पहले भी पाकिस्तान 6 भारतीय विमानों को मार गिराने के दावा किया था, हालांकि इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी. पाकिस्तान के इस दावे पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 31 मई को कहा था कि पाकिस्तान ने जो छह भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा किया है पूरी तरह से गलत है. इसके अलावा भारत के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि भारत ने पांच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
;