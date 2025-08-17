झूठ पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, शहबाज के मंत्री ने फिर हांकी गप, हाथ में नहीं कोई सबूत

Pakistan News: पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. भारत के शौर्य और पराक्रम के आगे पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे, हालांकि आतंकियों के हमले को पाकिस्तान ने खुद के ऊपर हमला समझ लिया था और दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई थी. जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान कई ड्रोन फाइटर को मार गिराया था. वहीं पाकिस्तान, झूठे दावे करने में लगा है, एक बार फिर पाकिस्तानी मंत्री ने गीदड़भभकी की है.

पाकिस्तान मंत्री ने की गीदड़भभकी

पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक सेमिनार में गीदड़ भभकी करते हुए कि पाकिस्तान जंग में भारत के 6 विमानों को मार गिराया था और हमारे पास मार गिराए गए सभी छह भारतीय विमानों के वीडियो फुटेज हैं. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि पाकिस्तान इन सबूतों को सार्वजनिक रूप से कब पेश करेगा. मंत्री ने आगे कहा कि इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को दुश्मन की योजना की पूरी जानकारी थी, जैसे कि वे कौन से विमान इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा कहा कि भारत ने जो भी रणनीति बनाई, हमें समय रहते उसके बारे में पता चल गया था. साथ ही दावा किया कि भारत द्वारा उसके सात एयरबेसों पर किए गए मिसाइल हमले में पाकिस्तान की किसी भी महत्वपूर्ण संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है.

पहले भी कर चुका है झूठा दावा

यह कोई नया मामला नहीं है इससे पहले भी पाकिस्तान 6 भारतीय विमानों को मार गिराने के दावा किया था, हालांकि इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी. पाकिस्तान के इस दावे पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 31 मई को कहा था कि पाकिस्तान ने जो छह भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा किया है पूरी तरह से गलत है. इसके अलावा भारत के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि भारत ने पांच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया है.