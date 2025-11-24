Peshawar Terror Attack: पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं लेकिन ये देश दूसरे देशों में आतंक फैलाने से पीछे नहीं हट रहा है. अब पाकिस्तान खुद के बुने हुए जाल में फंसता नजर आ रहा है. पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा हमला हुआ है, फेडरल कांस्टुबेलरी हेडक्वार्टर पर हमले के बाद स्थिति भयानक हो गई है आतंकियों और पाक सेना के बीच लगातार फायरिंग हो रही है.

जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट में तीन आतंकियों की जान भी चली गई है. हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अपडेट जारी है...