Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्‍तान के पेशावर में आतंकी हमला, सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग

Terrorists Attack in Peshawar: पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा हमला हुआ है, फेडरल कांस्टुबेलरी हेडक्वार्टर पर हमले के बाद स्थिति भयानक हो गई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 24, 2025, 10:07 AM IST
Peshawar Terror Attack: पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं लेकिन ये देश दूसरे देशों में आतंक फैलाने से पीछे नहीं हट रहा है. अब पाकिस्तान खुद के बुने हुए जाल में फंसता नजर आ रहा है. पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा हमला हुआ है, फेडरल कांस्टुबेलरी हेडक्वार्टर पर हमले के बाद स्थिति भयानक हो गई है आतंकियों और पाक सेना के बीच लगातार फायरिंग हो रही है. 

जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट में तीन आतंकियों की जान भी चली गई है. हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है. 

 

अपडेट जारी है...

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Peshawar terror attack

