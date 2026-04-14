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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनइस्लामाबाद में चकाचौंध, तो मरियम नवाज के राज्य में अंधेरा; रोशनी के लिए बेताब हैं लोग, कितने घंटे गुल रहती है बिजली?

इस्लामाबाद में चकाचौंध, तो मरियम नवाज के राज्य में अंधेरा; रोशनी के लिए बेताब हैं लोग, कितने घंटे गुल रहती है बिजली?

Punjab Province: पाकिस्तान बिजली संकट से गुजर रहा है लेकिन वो दिखावे की दुनिया में जी रहा है. हालात ऐसे हैं कि पंजाब प्रांत में 16-16 घंटे तक बिजली नहीं आती है. ये कोई पहली बार नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे हालात अक्सर देखे जाते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 14, 2026, 09:08 AM IST
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इस्लामाबाद में चकाचौंध, तो मरियम नवाज के राज्य में अंधेरा; रोशनी के लिए बेताब हैं लोग, कितने घंटे गुल रहती है बिजली?

Pakistan News: वो एक कहावत है न, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने...ये कहावत पाकिस्तान पर खूब फिट बैठती है..अंधेरों में गुजर बसर करने वाला पाकिस्तान भी डींग हांककर खुद को अच्छा बताने की कोशिश में लगा है. कहीं पर खाने के लाले पड़े हैं तो कहीं पर लोग बिजली के लिए बेहाल हैं लेकिन पाकिस्तान तो शांति वार्ता कराने में लगा है. वो भी विफल हो गई. अपने मुल्क के हालात को सुधारने के बजाए पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्तता की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शहरी और ग्रामीण इलाके बिजली संकट से जूझ रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि 16-16 घंटे यहां बिजली नहीं आ रही है.

16 घंटे तक गुल हो रही है बिजली

पंजाब के शहरी और ग्रामीण, दोनों हिस्सों में बार-बार बिजली जाने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां (डिस्को) बिजली सप्लाई और डिमांड के बीच बढ़ते अंतर को पूरा करने के लिए जूझ रही हैं. ग्रामीण इलाकों में, खासकर मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (मेप्को) की सर्विस वाले इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं, जहां बार-बार बिजली गुल हो रही है, कुछ इलाकों में तो हर घंटे से लेकर दिन में 16 घंटे तक बिजली गुल हो रही है, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल जैसे जिलों के लोगों ने लंबे और अचानक बिजली कटौती शुरू हो गई है.

इन जिलों में खराब हैं हालात

ग्रामीण इलाकों के मुताबिक शहरी इलाकों में थोड़ा कम असर पड़ रहा है. फैसलाबाद और लाहौर जैसे शहरों में, निवासियों ने रोजाना तीन से चार घंटे तक बिजली कटौती की सूचना दी है, जबकि आस-पास के ग्रामीण इलाकों में काफी लंबे समय तक व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है. गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (गेपको) के तहत आने वाले क्षेत्रों से भी ऐसी ही शिकायतें सामने आई हैं.

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अधिकारियों ने कही ये बात

जब इसकी वजह पता करने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने टाल-मटोल किया और कहा कि बिजली चोरी रोकने की पॉलिसी के तहत ज्यादा नुकसान वाले फीडर इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है. पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई में भारी कमी से बिजली संकट और बढ़ गया है. अधिकारी ने बताया कि कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का इंपोर्ट 9 मई तक रोक दिया गया है जिससे देश के पास गैस से चलने वाली बिजली फैसिलिटी चलाने के लिए लिमिटेड फ्यूल बचा है. ऐसे में पाकिस्तान के हालात बदतर होते दिख रहे हैं. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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