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हमजा को लगी गोली, पाक में खौफ! आतंकियों को चुन-चुनकर कौन दे रहा मौत की सजा? गनमैन की 'धुरंधर' स्ट्राइक

Pakistan News: भारत के दुश्मनों के ऊपर अज्ञात हमलावर कहर बनकर टूट रहे हैं. पिछले 7 सालों में कई आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया. हाफिज सईद के करीबी हमजा को भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 17, 2026, 10:23 AM IST
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हमजा को लगी गोली, पाक में खौफ! आतंकियों को चुन-चुनकर कौन दे रहा मौत की सजा? गनमैन की 'धुरंधर' स्ट्राइक

Pakistan News: पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए आया है. हालांकि अब खुद आतंकवाद के जाल में फंस रहा है. पाक के कई शहरों में आतंकी गतिविधियां देखी गई है. पाकिस्तान के लाहौर के पेको रोड इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक मौलाना अमीर हमजा पर जानलेवा हमला हुआ है. इस संगठन को भारत ने मोस्ट-वांटेड घोषित किया है. पाकिस्तान में गुजर-बसर कर रहे इन आतंकियों के लिए अज्ञात हमलावर काल बन गए हैं. 

रहस्यमय हालातों में हो रही है मौत

भारत द्वारा बताए गए मोस्ट-वांटेड आतंकवादियों और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिजबुल मुजाहिदीन (HM) जैसे ग्रुप्स के बड़े कमांडरों की एक बड़ी संख्या को पाकिस्तान या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खत्म किया गया है. पिछले महीने ही  मुहम्मद ताहिर अनवर की पाकिस्तान में रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी. वह जैश-ए-मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का बड़ा भाई था. उसने जैश-ए-मोहम्मद में अहम भूमिका निभाई थी और आतंकी संगठन के ऑपरेशन्स में एक्टिव रूप से शामिल था.

मारा गया था अबू कताल

जबकि पिछले साल मार्च में, लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप आतंकी, अबू कताल या कताल सिंधी को भी पाकिस्तान के झेलम सिंध में अनजान बंदूकधारियों ने मार डाला था. वह 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी साथी था. साथ ही साथ कहा जाता है कि वह 2024 में जम्मू-कश्मीर के रियासी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें नौ लोग मारे गए थे और 33 अन्य घायल हुए थे. साल 2023 के बाद ऐसी हत्याओं में काफी ज्यादा तेजी देखी गई है, इस दौरान 7 आतंकियों को मार गिराया गया. 

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परमजीत सिंह पंजवार को मारी गोली

इन सात मारे गए आतंकवादियों में से एक खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार था, जो लंबे समय से हथियारों की तस्करी, ड्रग तस्करी और चरमपंथी ऑपरेशन्स में शामिल था. जबकि 6 मई, 2023 को, लाहौर के जोहर टाउन में रोज की सैर के दौरान, दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने आकर उन्हें गोली मार दी.

मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या

अज्ञात लोगों ने कराची में हाफिज सईद के एक और करीबी साथी मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या कर दी. 30 साल के इस व्यक्ति को अक्टूबर 2023 में समानाबाद इलाके में एक धार्मिक जगह के पास गोली मार दी गई थी. फारूक को पीठ में गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गईत

शाहिद लतीफ पर बरसाई गोलियां

2016 के पठानकोट आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी. 54 साल का यह व्यक्ति भारत के 'मोस्ट-वांटेड आतंकवादियों' की लिस्ट में था.

कटा हुआ मिला था सिर

ख्वाजा शाहिद, जिन्हें मिया मुजाहिद के नाम से भी जाना जाता है, लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा कमांडर था. नवंबर 2023 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उनका सिर कटा हुआ मिला था. खबर है कि उनकी मौत से कुछ दिन पहले उन्हें नीलम घाटी में उनके घर से अनजान बंदूकधारियों ने किडनैप कर लिया था. उनके कटे हुए शरीर पर बुरी तरह टॉर्चर किए जाने के निशान थे.

अकरम खान गाजी को मारी गोली

आतंकवादी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप कमांडर अकरम खान गाजी को नवंबर 2023 में मोटरसाइकिल पर आए अनजान हमलावरों ने गोली मारकर मार डाला था. गाजी LeT रिक्रूटमेंट सेल का एक अहम हिस्सा था और वह भारत विरोधी भाषणों और जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए जाना जाता था.

पाकिस्तान के कराची में मारी गई गोली

2023 में हुई हत्याओं से पहले, 1999 में काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की IC-814 फ्लाइट के पांच हाईजैकर्स में सबसे खतरनाक मिस्त्री जहूर इब्राहिम को मार्च 2022 में पाकिस्तान के कराची में गोली मार दी गई थी. जैश-ए-मोहम्मद का यह आतंकवादी, जो कई सालों से जाहिद अखुंद नाम से रह रहा था, उसे 1 मार्च को कराची की अख्तर कॉलोनी में अनजान बंदूकधारियों ने सिर में दो बार गोली मारी थी. हालांकि ये नहीं पता चल पाया है कि इन अज्ञात हमलावरों में कौन है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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