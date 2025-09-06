मुनीर की 'परमाणु लैब' से लीक हुई एक्सप्लोसिव रिपोर्ट, पाकिस्तानी क्यों कर रहे चर्चा?

Pakistan Nuclear Bomb: अमेरिका की गोद में बैठकर हिंदुस्तान को बार बार एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की एटमी साजिश को लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से तेज हुए परमाणु हथियारों की होड़ को लेकर भी बड़ी बात कही गई है, लेकिन अब रिपोर्ट के सामने आने के बाद भूख से मर रही मुल्क की अवाम अपने हुक्मरानों को क्यों कोस रही है, आइए बताते हैं.

पाकिस्तान का एटमी स्यापा

पाकिस्तानी कह रहे हैं हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया है, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन हैं. हम सिर्फ इसलिए बचे हैं, ये न्यूक्लियर हथियार किसी के किराए के हथियार नहीं हैं. पाकिस्तान की एटमी मिसाइल एक अर से से टारगेट लिए खड़ी हैं. पाकिस्तान आज एक एटमी कुवत है. 50-60-70 कितने मुल्क मुसलमानों के हैं, एक मुल्क है जिसे सिर्फ एटमी सलाहियत दी है और ये अमानत पूरे मुस्लिम देशों की है जो पाकिस्तान के पास है. दुनिया के जो बड़े-बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान उनकी आंखों में चुभता है वो हमारे एटॉमिक बम को इस्लामिक बम कहते हैं'.

Add Zee News as a Preferred Source

एटम... एटम... एटम और सिर्फ एटम...

पाकिस्तान में फांके चल रहे हैं. एक वक्त की रोटी और दो वक्त के कर्जे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा. लेकिन पाकिस्तानियों के दिल दिमाग और जुबान ने परमाणु बम का सब्ज बाग निकल नहीं पा रहा है. रह-रह कर एटमी याद आने लगती हैं. कहते हैं कि कहीं धुंआ नजर आए तो समझिए कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है. पाकिस्तानियों की एटम वाली मुहब्बत के अफसाने भी कुछ ऐसे ही हैं. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों की एटमी धमकी और अवाम की एटमी गफलत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है.

दरअसल

- बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार जखीरे की समीक्षा की है.

- रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान के पास आज के वक्त करीब 170 परमाणु हथियार हैं.

- अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी ने 1999 में ये अनुमान लगाया था कि PAK के पास 2020 तक 60 से 80 न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकते हैं.

- लेकिन 2023 तक पाकिस्तान के 170 परमाणु हथियार बनाने की खबर सामने आई है

- 2023 से पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की गिनती बढ़ी नहीं है. लेकिन तब से अभी तक कई हथियारों का डेवलपमेंट पाकिस्तान ने किया है.

इतना ही नहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने कई ऐसे हथियार बनाए हैं जो कि परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम हैं. साथ ही पाकिस्तान के पास चार प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर हैं. पाकिस्तान बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है. जिससे पाकिस्तान के परमाणु हथियार आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकते हैं. इस खबर के बाद पाकिस्तान की भूखी प्यासी अवाम मुल्ला मुनीर और उसकी साजिशों को कोस रही है.

घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे

न्यूक्लियर हथियारों की साजिश रचने वाले पाकिस्तान को इस बात का भी अच्छी तरह एहसास है कि उसका हर परमाणु अड्डा भारत के निशाने पर है. भारत ने बहुत पहले ही पाकिस्तान के गुप्त परमाणु ठिकानों की तमाम जानकारियों को इकट्ठा कर रखा है. ये भी पता कर लिया है कि पाकिस्तान के एटम बम कहां है. उन्हें पाकिस्तान के किस इलाके में बनाया जाता है, वो भी दुनिया की नजरों से बचकर.

चलिए एक-एक करके आपको भी पाकिस्तान के परमाणु सेंटर के नाम-पते बताते हैं, जहां तबाही का सामान छिपाकर रखा है.

पाकिस्तान का पहला परमाणु सेंटर

आकारो आर्मी बेस, सिंध प्रांत



पाकिस्तान का दूसरा परमाणु सेंटर

गुजरांवाला आर्मी बेस, पंजाब प्रांत



पाकिस्तान का तीसरा परमाणु सेंटर

मसरूर एयरबेस, कराची

पाकिस्तान का चौथा परमाणु सेंटर

खुजदार अंडरग्राउंड डिपो, बलोचिस्तान

पाकिस्तान का पांचवां परमाणु सेंटर

पानो अकील स्टोरेड डिपो, पंजाब प्रांत

पाकिस्तान का छठा परमाणु सेंटर

तरबला वॉरहेड सेंटर, खैबर पख्तूनख्व

पाकिस्तान का सातवां परमाणु सेंटर

सरगोधा न्यूक्लियर बेस, पंजाब प्रांत

पाकिस्तान का आठवां परमाणु सेंटर

वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पंजाब प्रांत

यानी हिंदुस्तान जब चाहे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हेकड़ी को उसकी जमीन में घुसकर दफ्न कर सकता है. लेकिन पाकिस्तानियों को तो ये भी लगने लगा है कि पाकिस्तान की एटमी भूख सिर्फ जेब भरने का जरिया है. क्योंकि जिस न्यूक्लियर ताकत की धौंस मुनीर दिखा रहे हैं, उसका बटन दशकों से अमेरिका के हाथों में है.

अमेरिका में 'गिरवी' है PAK का एटम बम!

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एटम बम रखा है, लेकिन चाबी अमेरिका 'बहादुर' के पास है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन के पास भी फटके. हकीकत ये है कि मुनीर और शहबाज जिस तरह से पाकिस्तान को चला रहे हैं. उनकी सरपरस्ती में पाकिस्तान के परमाणु हथियार सिर्फ पाक अवाम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं. आतंकियों को पैदा करने वाले मुल्क में कब तख्तापलट हो जाए, कब दुनिया को जलाने वाले हथियार आतंकियों के कब्जे में चले जाएं कोई नहीं जानता. इसलिए खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठ ही रहे हैं.