DNA: 'इस्लामिक NATO' बनेगा, परमाणु बम बंटेगा! पाकिस्तान से कितने एटम बम खरीदेगा अरब?
Advertisement
trendingNow12930503
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

DNA: 'इस्लामिक NATO' बनेगा, परमाणु बम बंटेगा! पाकिस्तान से कितने एटम बम खरीदेगा अरब?

Pakistan Nuclear Weapons: आज तक यही समझा जाता था कि पाकिस्तान का परमाणु बम भारत के लिए खतरा है लेकिन जो देश अपने परमाणु बम की बिक्री पर उतर आए वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है. इसी वजह से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक चेतावनी दी थी.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: 'इस्लामिक NATO' बनेगा, परमाणु बम बंटेगा! पाकिस्तान से कितने एटम बम खरीदेगा अरब?

Saudi-Pakistan Deal: सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है, उसे लेकर अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है. कुछ विशेषज्ञ दुनिया के लिए इसे बड़ा खतरा भी करार दे रहे हैं. दरअसल ये खबर जुड़ी हुई है कथित इस्लामिक नाटो के एटम बम से और इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान से आया एक बयान जानना होगा.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि सऊदी अरब के साथ जो रक्षा समझौता हुआ है, उसके तहत सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की एटमी पावर से जुड़ी मदद मिलेगी. पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के बयान में इस बात का खासतौर पर उल्लेख किया गया है कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान के NUCLEAR UMBRELLA का हिस्सा होगा यानी पाकिस्तान की एटमी क्षमताओं में सऊदी अरब भी हिस्सेदार होगा.

पाकिस्तान के बयान के क्या हैं मायने?

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय से अधिकारिक बयान आया तो पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दोहराया है. अगर परमाणु क्षमता की बात आती है तो इस्लामिक देशों के साथ उसे साझा करने में पाकिस्तान को कोई आपत्ति नहीं. फिर चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर कथित इस्लामिक नाटो की हिमायत कर रहे कतर और UAE.

पाकिस्तान को पूरी दुनिया एक अस्थिर परमाणु शक्ति मानती है. कई बार ये कहा भी गया है कि पाकिस्तान का एटम बम दरअसल टेरर बम है और अब पाकिस्तान खुलकर कह रहा है कि वो सऊदी अरब के साथ परमाणु क्षमताओं को साझा करेगा. इसी ऐलान की वजह से कुछ सवाल उठ रहे हैं.

क्या रेडिमेड बम देगा पाक?

पहला सवाल ये है क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु तकनीक देगा या फिर पाकिस्तान से सऊदी अरब को परमाणु संयंत्र बनाने में मदद मिलेगी और सबसे बड़ा सवाल ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान सीधे सऊदी अरब को रेडीमेड यानी बना बनाया एटम बम बेच देगा.

अगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को परमाणु तकनीक या परमाणु बम दिया तो ये किस तरह मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया तक को एक फ्लैश प्वाइंट में बदल देगा. इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे लेकिन पहले पाकिस्तानी एटम बम की हिस्ट्रीशीट जान लीजिए ताकि आप समझ सकें कि डॉलर के लिए पाकिस्तान का एटम बम हमेशा ON SALE रहा है.

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के पितामह कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान ने 80 के दशक में ईरान को परमाणु संयंत्र बनाने के लिए जरूरी उपकरण और ट्रेनिंग मुहैया कराई थी, जिसकी वजह से आज ईरान का परमाणु कार्यक्रम उस स्तर तक पहुंच गया है, जहां उसे बम बनाने के लिए सिर्फ संवर्धित यूरेनियम की जरूरत है. 90 के दशक में अब्दुल कादिर खान ने कुछ दलालों के जरिए गद्दाफी के लीबिया को परमाणु तकनीक के ब्लूप्रिंट और संवर्धित यूरेनियम के सैंपल बेचे थे. साल 2000 में इसी अब्दुल कादिर खान ने उत्तर कोरिया को यूरेनियम संवर्धन की तकनीक बेची थी, जिसकी मदद से वर्ष 2006 में उत्तर कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पूरा कर लिया था.

अब्दुल कादिर ने खोली थी पोल पट्टी

पाकिस्तानी सरकार ने हमेशा यही कहा कि अब्दुल कादिर खान ने जो किया, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और इसी फरेब से नाराज होकर अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान की कथित NUCLEAR DOCTRINE की पोल पट्टी खोल दी थी. वर्ष 2004 में पाकिस्तानी एटमी कार्यक्रम के इस पितामह ने एक इंटरव्यू दिया था.

इस इंटरव्यू में अब्दुल कादिर खान ने कहा था, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. मुझे सीधे पाकिस्तानी सरकार से आदेश मिलते थे. मुझे बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि हमारे मित्र देशों के पास भी परमाणु तकनीक होनी चाहिए.इस तकनीक की तस्करी में मुझे पाकिस्तानी फौज की भी मदद मिलती थी.

जो कुछ बेनजीर भुट्टो ने किया, कुछ वैसा ही करने की कोशिश शहबाज शरीफ की सरकार कर रही है. फर्क इतना है कि भुट्टो के जमाने में मित्र देशों की दलील दी जाती थी. लेकिन शहबाज और मुनीर के दौर में सीधे इस्लामिक नाटो का हवाला दिया जा रहा है. यानी एक ऐसा सामरिक गठबंधन जिसमें इस्लामिक मुल्क शामिल हों और इन देशों के पास न्यूक्लियर पावर भी हो. 

...तो बदल जाएगा मिडिल ईस्ट का समीकरण!

अगर पाकिस्तान ने वाकई मिडिल ईस्ट से आने वाले OIL DOLLARS के बदले अपनी एटमी तकनीक बेची, तो ये मिडिल ईस्ट के समीकरणों को पूरी तरह बदल सकती है. 

अगर सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के पास परमाणु तकनीक पहुंची, तो ये इजरायल के वजूद पर खतरे का स्तर बढ़ा सकती है. अब तक सिर्फ इजरायल की सामरिक शक्ति ही वो फैक्टर है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट का यहूदी विरोधी खेमा खामोश रहता है. इतना ही नहीं जिस तरह ईरान को एटमी पावर से दूर रखने के लिए इजरायल ने युद्ध जैसी स्थितियों तक का सामना किया है. हो सकता है कुछ वैसे ही कदम इजरायल मिडिल ईस्ट के उन देशों के खिलाफ भी उठाने को मजबूर हो जाए, जिन्हें पाकिस्तान से एटमी तकनीक मिलने की आशंका है.

इजरायल नहीं ईरान को भी खतरा

सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि इस कथित एटमी तस्करी से पाकिस्तान के मित्र देश ईरान को भी खतरा महसूस हो सकता है. सुन्नी और शिया पहचान की वजह से लंबे समय से सऊदी अरब और UAE जैसे देशों की ईरान से अदावत है. हूती आतंकियों को ईरान के समर्थन की वजह से ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है. सऊदी अरब ही वो देश था जिसने ओबामा के दौर में ईरान-अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील का विरोध किया था तो हो सकता है कि सऊदी अरब और UAE जैसे देशों को एटमी तकनीक के ट्रांसफर का विरोध ईरान भी करे.

आज तक यही समझा जाता था कि पाकिस्तान का परमाणु बम भारत के लिए खतरा है लेकिन जो देश अपने परमाणु बम की बिक्री पर उतर आए वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है. इसी वजह से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक चेतावनी दी थी.

वर्ष 2016 के एक भाषण में ओबामा ने कहा था इसमें कोई शक नहीं अगर किसी अस्थिर व्यक्ति या देश के हाथ में परमाणु बम लग जाए तो वो यकीनन इसका इस्तेमाल मानवता को क्षति पहुंचाने के लिए ही करेगा. 9 वर्ष पहले जो ओबामा ने कहा था...वो आज शहबाज और मुनीर की कथित NUCLEAR DOCTRINE में सच साबित होता नजर आ रहा है. यानी अगर इस्लामिक नाटो बनेगा तो पाकिस्तान का एटम बम बंटेगा.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
H1B visa
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
Garba festival 2025
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
;