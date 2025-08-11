आधी दुनिया उड़ाने की बात करते हो मुनीर, तुम्हारी मिसाइलें ईस्ट एशिया तक नहीं पहुंच सकतीं... 'फेल्ड मार्शल' की आंकड़ों में खुली पोल

Pakistan Nuclear Weapons: 11 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक निजी डिनर के दौरान बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, 'हम परमाणु ताकत हैं. अगर हमें लगा कि हम खत्म हो रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ खत्म कर देंगे.' उन्होंने भारत पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उसे मिसाइलों से उड़ा देगा. फील्ड मार्शल मुनीर ने कहा कि, 'हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए, और फिर उसे 10 मिसाइलों से खत्म कर देंगे. सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है. हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है.' भारत ने मुनीर के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पाकिस्तान की 'पुरानी आदत'बताया.

पाकिस्तान आर्मी चीफ की ये ताजा टिप्पणियां अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद आईं, जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था. यह वक्त संयोग से नहीं चुना गया थ. मुनीर का ये बयान अमेरिका में किसी तीसरे देश को परमाणु धमकी देने का पहला सार्वजनिक मामला है.

वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने मुनीर के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे पाकिस्तान की 'पुरानी आदत' बताया. मंत्रालय ने कहा कि यह बयान इस शक को और मजबूत करता है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों का नियंत्रण सुरक्षित नहीं है, खासकर जब वहां की सेना आतंकवादी संगठनों से मिली हुई है. उन्होंने यह भी अफसोस जताया कि ऐसा बयान किसी दोस्त देश की जमीन से दिया गया. भारत ने दोहराया कि वह 'परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा' और देश की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा. ऐसे में चलिए जानते हैं कि जिस परमाणु के दम पर पाकिस्तान उछल रहा है, भारत की तुलना में उसके पास कितने हथियार हैं?

पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं?

SIPRI यानी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और वह लगातार परमाणु सामग्री बना रहा है व नए डिलीवरी सिस्टम विकसित कर रहा है.

भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं?

वहीं, भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जो पहले से थोड़ा बढ़े हैं. लेकिन भारत ने हथियार की तकनीक में काफी प्रगति की हासिल की है.

भारत अपनी नीति पर कायम

भारत ने साफ कहा है कि वह 'पहले परमाणु हमला नहीं करेगा. (No First Use नीति) पर कायम है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी नीति को जानबूझकर अस्पष्ट रखा है और उसका ज़्यादा ध्यान छोटे, कम दूरी के परमाणु हथियारों पर है, जिन्हें वो युद्ध के मैदान में इस्तेमाल कर सकता है.

मुनीर की 'आधी दुनिया' वाली टिप्पणी का क्या मतलब है?

मुनीर की 'आधी दुनिया' वाली टिप्पणी वैश्विक मारक क्षमता की तरफ इशारा करती है. वास्तव में, पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल पूर्वी एशिया, यूरोप के पश्चिमी भाग या उत्तरी अमेरिका तक भी नहीं पहुंच सकती.

पाकिस्तान की प्रमुख मिसाइलें और उसकी खासियतें

सवाल: पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कौन-सी है?

जवाब: पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Shaheen-III है, जिसकी रेंज 2,750 किमी है. यह भारत के दूर दराज के हिस्सों और मध्य-पूर्व के कुछ भागों तक पहुंच सकती है.

सवाल: पाकिस्तान की Ababeel मिसाइल और उसकी खासियत क्या है?

जवाब: Ababeel 2,200 किमी रेंज वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको लेकर MIRV क्षमता का दावा किया गया है. लेकिन इसके MIRV को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है.

सवाल: पाकिस्तान की Fatah-II किस तरह की मिसाइल है?

जवाब: पाकिस्तान की Fatah-II 400 किमी रेंज की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो जंग के मैदान में पारंपरिक या टैक्टिकल परमाणु हथियार ले जाने के लिए बनाई गई है.

सवाल: पाकिस्तान की Shaheen-II की रेंज कितनी है?

जवाब: पाकिस्तान की Shaheen-II 1,500–2,000 किमी, और यह परमाणु या पारंपरिक पेलोड ले जाने में सक्षम है.

सवाल: Ghauri-II का स्रोत क्या है?

जवाब: 2,000 किमी से ज्यादा रेंज की मिसाइल है, जिसे उत्तर कोरिया की Nodong मिसाइल से प्रेरित माना जाता है.

सवाल: पाकिस्तान का Babur-3 क्या है?

जवाब: पाकिस्तान का Babur-3 450 किमी रेंज की पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली क्रूज़ मिसाइल है, जिसका परीक्षण 2017 में किया गया था.

सवाल: पाकिस्तान की शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें कौन-सी हैं?

जवाब: पाकिस्तान की शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें Abdali (200–300 किमी), Ghaznavi (290–320 किमी), Nasr (70 किमी) — मुख्यतः नजदीकी युद्धक्षेत्र के लिए।

सवाल: Harba और Zarb किस कैटेगरी में हैं?

जवाब: Harba 300–450 किमी, जहाज से लॉन्च और Zarb 280–300 किमी, तटीय रक्षा कैटेगरी में हैं.