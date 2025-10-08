अगले 24 दिन भारी! अस्पताल, 'ब्रह्मोस' वाली दिवाली और... पाकिस्तानी 'बाबा वेंगा' की खतरनाक भविष्यवाणी

Astrologer Muhammad Osama Ali: इस बार पाकिस्तान में भी दिवाली मनाई जाएगी, मगर ये दिवाली बम-पटाखों वाली नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल वाली होगी. ये दावा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं. मौलाना-मौलवी से लेकर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी तक टीवी स्टूडियो में बैठकर यही दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर में भारत नहीं छोड़ने वाला है. एक पाकिस्तानी 'बाबा वेंगा' यानी भविष्यवक्ता ने इस्लामाबाद पर भारत के कथित हमले का भविष्यवाणी करके 25 करोड़ पाकिस्तानियों का गला सुखा दिया है.

पाकिस्तानी चैनलों और सोशल मीडिया खासकर यू-ट्यूब पर दावा किया जा रहा है कि रणभेरी बजने वाली है. जंग का टाइम आ चुका है, पाकिस्तान-इंडिया किसी भी वक्त ट्रिगर हो सकते हैं. अक्टूबर के अगले 24 दिनों में हिंदू दुश्मन एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है. खुदा ना खास्ता 10 दिन की भी जंग हुई तो ये 1947 वाली पोजीशन पर चले जाएंगे.

कोई कह रहा हिंदुस्तान हमला करने वाला है. कोई कह रहा है दिवाली से पहले ब्रह्मोस चलने वाला है. कोई 175 फाइटर जेट बॉर्डर पर भेजने की बात कर रहा है. कोई PoK के छिन जाने का दावा कर रहा है. तो कोई वीनस यानी शुक्र ग्रह के गोचर के हवाले से अगले 24 दिनों में अस्पतालों में भारी भीड़ लगने का दावा कर रहा है.

ओसामा अली की भविष्यवाणी

मौलवियों से लेकर अवाम और फौजियों तक सभी एक बात कॉमन कह रहे हैं कि अगले तीन हफ्ते पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाले हैं. जानते हैं पाकिस्तानियों को ये घबराहट क्यों हो रही है. क्योंकि एक ज्योतिषी ओसामा अली ने पाकिस्तान के लिए खौफनाक भविष्यवाणी की है वहीं पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद ने भारत के कथित हमले का एक प्लान शेयर किया है. जिससे पाकिस्तानियों को घबराहट होने लगी है.

पाकिस्तान में इतना खौफ क्यों है भाई?

आपको बताते चलें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब से सर क्रीक से कराची का रास्ता जाने वाला बयान दिया है तब से पाकिस्तान की बाई आंख फड़क रही है. पाकिस्तानी हुक्मरानों के जहन में तो इतना डर है कि अरब सागर में नोटम जारी कर रखा है. मिसाइल टेस्ट की आड़ में पाकिस्तान ने बचने का पूरा माहौल बना रखा है.

पाकिस्तानियों के हाथ ना जाने कौन सा सूत्र लगा है जो हर 15 दिन में उन्हें दहशत से भर देता है. पाकिस्तान के इस सूत्र की मानें तो अक्टूबर खत्म होने में 24 दिन बाकी हैं, इतने दिन पाकिस्तान मर-मरकर जिएगा या जी-जीकर मरेगा, ये देखना दिलचस्प होगा.