मुस्लिम देशों की अपील बेअसर? पाकिस्तान ने फिर छेड़ा ‘गजब लिल हक’, अफगानिस्तान पर की कार्रवाई

Pakistan Afghanistan Clash: पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी-भी संघर्ष जारी है, हाल ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चमन सेक्टर में हमले किए. पाकिस्तान ने फिर से तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च कर दिया है.
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Operation Ghazab Lil Haq: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान 'ऑपरेशन गजब लिल हक' शुरू किया हुआ है. इसी के तहत पाक सेना ने बलूचिस्तान के चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की कई चौकियों और वाहनों को नष्ट कर दिया है. कहा जा रहा है कि सेना ने चमन इलाके में अफगान तालिबान की कई पोस्ट और वाहनों को 'सटीक तरीके से' निशाना बनाकर तबाह किया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सेना की कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान और 'फितना अल खवारिज' को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. 'फितना अल खवारिज' शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े आतंकियों के लिए करती है. रिपोर्ट में बताया गया कि देश की सुरक्षा के लिए सेना का मजबूत संकल्प उसकी क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी तय लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते.
इससे पहले मंगलवार को भी चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की कई चौकियों को नष्ट किया गया था. रविवार को भी दक्षिण वजीरिस्तान में अफगान तालिबान के उन ठिकानों को तबाह किया गया, जहां से नागरिकों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की गई थी. इस हमले में दो महिलाओं समेत तीन लोग घायल हुए थे.
पाकिस्तान द्वारा 26 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन ‘गजब लिल हक’ (Divine Wrath) ने अफगान तालिबान और टीटीपी आतंकियों पर बड़ा असर डाला है. पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अत्ताउल्लाह तरार के अनुसार, इस ऑपरेशन में अब तक भारी नुकसान पहुंचाया गया है.
|कैटेगरी
|नुकसान / आंकड़े
|अफगान तालिबान ऑपरेटिव्स मारे गए
|527+
|अफगान तालिबान ऑपरेटिव्स घायल
|755+
|चेक पोस्ट नष्ट
|237
|चेक पोस्ट कब्जे में
|38
|टैंक/बख्तरबंद वाहन/तोपें नष्ट
|200+
|एयरस्ट्राइक टारगेट लोकेशन
|62
नोट: यह आंकड़े पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती आतंकी गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इसी के तहत 26 फरवरी की रात 'ऑपरेशन गजब लिल-हक' शुरू किया था, जो अफगान तालिबान की सीमा पार से की गई कार्रवाई के बाद शुरू हुआ. 18 मार्च को 'मुस्लिम देशों' की अपील पर इसे अस्थायी रूप से रोका गया था, लेकिन 26 मार्च को इसे फिर से शुरू कर दिया गया और कहा गया कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक इसके सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते.