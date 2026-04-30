ट्रंप की पीठ में छुरा घोंप रहे शहबाज? नाकेबंदी के बीच चुपके से ईरान के लिए खोले 6 जमीनी रास्ते; सामने आया डबल गेम

Pakistan Mediation In West Asia War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए दोस्त शहबाज शरीफ अब शायद उनके साथ ही गेम खेलने लगे हैं. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक समय पर ईरान-अमेरिका के बीच शांति वार्ता स्थापित करने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अब ट्रंप के पीठ पीछे चुपके से ईरान के लिए 6 रास्ते खोल दिए हैं, जिससे कि वह रूस के साथ व्यापार करे. साफ शब्दों में कहें तो शहबाज शरीफ डबल डीलिंग पर उतर आए हैं.

ट्रंप को धोखा दे रहे शहबाज?

शहबाज शरीफ पर लगे ये आरोप तब सामने आए, जब पाकिस्तान ने इस हफ्ते की शुरुआत में अरब सागर में होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले ब्लॉक हुए समुद्री व्यापार मार्गों को दरकिनार करते हुए ईरान जाने वाले सामान के लिए 6 लैंड ट्रांजिट रूट्स की ऑफीशियली घोषणा की. इसको लेकर अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेरेक जे ग्रॉसमैन ने कहा कि ईरान को 6 रास्तों का एक्सेस देने से पाकिस्तान ट्रंप की उन स्ट्रैटजी के खिलाफ जा रहा है, जिसमें वह ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान की इस हरकत से तेहरान को अमेरिका ब्लॉकेड को बायपास करने का मौका मिल जाएगा और वह बिना किसी परेशानी के अपना ऑयल ट्रेड जारी रखेगा.

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ट्रंप को किया आगाह

डेरेक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' ट्रंप प्रशासन, आपके सामने एक समस्या है. आपका करीबी दोस्त पाकिस्तान ईरान के साथ 6 ओवरलैंड लिंक्स खोल चुका है, जिससे ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य में आपके जवाबी नाकाबंदी को दरकिनार करने में मदद मिलेगी. इससे ईरान को अमेरिकी दबाव का विरोध जारी रखने में मदद मिलेगी. इस्लामाबाद अमेरिका के साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है. एक बार फिर.'

Trump admin, you have a problem. Your good friend Pakistan appears to have just opened six overland links to Iran, helping the regime bypass your counter-blockade in the Strait of Hormuz. This will help Iran continue to resist US pressure. Islamabad double deals America...AGAIN! pic.twitter.com/gbNZeuQy0G — Derek J. Grossman (@DerekJGrossman) April 29, 2026

पाकिस्तान पर जताया संदेह

पाकिस्तान की इस हरकत के चलते मीडिएटर के रूप में उसकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इजरायल ने भी इस्लामाबाद पर मध्यस्थता में अविश्वसनीय भूमिका निभाने का आरोप लगाया है. इस महीने की शुरुआत में, भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने पाकिस्तान की विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में काम करने की क्षमता पर संदेह जताते हुए कहा था कि यह साउथ एशियाई देश भरोसेमंद नहीं है. यहां तक की ईरान ने भी शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका पर संदेह जताया है. ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने इस्लामाबाद को तेहरान का अच्छा मित्र बताया, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि यह एक उपयुक्त मीडिएटर नहीं है क्योंकि उनका दावा है कि पाकिस्तान पक्षपाती है और अमेरिका के हितों की ओर झुकाव रखता है.