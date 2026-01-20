Advertisement
trendingNow13081051
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनभारत के लिए आतंकी लॉन्चपैड बन रहा बांग्लादेश? रिपोर्ट में खुला पाक के दोहरे खेल का राज; यूनुस सरकार ने दांव पर लगाया अपना देश!

भारत के लिए आतंकी लॉन्चपैड बन रहा बांग्लादेश? रिपोर्ट में खुला पाक के दोहरे खेल का राज; यूनुस सरकार ने दांव पर लगाया अपना देश!

पाकिस्तान का एक नया खेल उजागर हुआ है. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बांग्लादेश को आतंकी लॉन्चपैड के तौर पर इस्तमाल करना शुरू कर दिया है. इस बात का खुलासा रिपोर्ट में हुआ है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के लिए आतंकी लॉन्चपैड बन रहा बांग्लादेश? रिपोर्ट में खुला पाक के दोहरे खेल का राज; यूनुस सरकार ने दांव पर लगाया अपना देश!

पाकिस्तान की पहचान वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के तौर पर होती है. इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. हाल में ही सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश अनजाने में इस्लामाबाद के गुप्त अभियानों का माध्यम बनता जा रहा है. कहा जा रहा है कि अपने क्षेत्र को लॉजिस्टिक और वैचारिक आधार के रूप में इस्तेमाल होने की अनुमति देकर ढाका, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में खुद को उलझाने का जोखिम उठा रहा है.

दरअसल, हाल में ही बांग्लादेश की प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका 'ब्लिट्ज' में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें दावा किया गया है कि खतरे के संकेत साफ हैं. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर धर्म को हथियार बनाकर और सीमाओं का दुरुपयोग कर और प्रॉक्सी समूहों के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है.

रिपोर्ट में कही गई ये बात

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के डीप स्टेट के लिए आतंकवाद में कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक स्थापित सिद्धांत है. बताया जा रहा है कि जिस दौरान दुनिया पाकिस्तान के कूटनीतित दिखावेबाजी और खोखले सुधार वादों में उलझी हुई है, उसी दौरान ISI भारत के खिलाफ सबसे घातक खेल फिर से सक्रिय कर दिया है, जिसको प्रॉक्सी जिहाद कहा जा रहा है. बताया जा रहा है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के आसपास समयबद्ध इस साजिश के तहत, आईएसआई पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक और पश्चिमी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों तक फैली आतंक, तोड़फोड़ और वैचारिक युद्ध की बहुस्तरीय मुहिम चला रही है.

बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ की कोशिश

वहीं, इस रिपोर्ट में खुफिया आंकलनों का हवाला देते हुए बताया गया है कि पाकिस्तानी ISI की ढाका सेल के प्रत्यक्ष संचालन समन्वय में तथाकथि फंसे हुए पाकिस्तानी समुदाय से जुड़े प्रशिक्षित ऑपरेटिव्स को भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए योजनाबद्ध तरीके से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराई जा रही है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन व्यक्तियों को विध्वंशक और अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को अंजाम देने का काम सौंपा गया है. 

बताया गया है कि साल 2024 में मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद नीतिगत बदलावों और वैचारिक रियायतों की एक श्रृंखला ने इस्लामवादी नेटवर्क के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर दिया है. यही कारण है कि लश्कर-ए-तैयबा और बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेताओं के बीच लंबे समय से निष्क्रिय पड़े संबंध फिर से सक्रिय हो रहे हैं. (इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Newsbangladesh

Trending news

भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट