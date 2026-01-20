भारत के लिए आतंकी लॉन्चपैड बन रहा बांग्लादेश? रिपोर्ट में खुला पाक के दोहरे खेल का राज; यूनुस सरकार ने दांव पर लगाया अपना देश!

पाकिस्तान की पहचान वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के तौर पर होती है. इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. हाल में ही सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश अनजाने में इस्लामाबाद के गुप्त अभियानों का माध्यम बनता जा रहा है. कहा जा रहा है कि अपने क्षेत्र को लॉजिस्टिक और वैचारिक आधार के रूप में इस्तेमाल होने की अनुमति देकर ढाका, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में खुद को उलझाने का जोखिम उठा रहा है.

दरअसल, हाल में ही बांग्लादेश की प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका 'ब्लिट्ज' में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें दावा किया गया है कि खतरे के संकेत साफ हैं. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर धर्म को हथियार बनाकर और सीमाओं का दुरुपयोग कर और प्रॉक्सी समूहों के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है.

रिपोर्ट में कही गई ये बात

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के डीप स्टेट के लिए आतंकवाद में कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक स्थापित सिद्धांत है. बताया जा रहा है कि जिस दौरान दुनिया पाकिस्तान के कूटनीतित दिखावेबाजी और खोखले सुधार वादों में उलझी हुई है, उसी दौरान ISI भारत के खिलाफ सबसे घातक खेल फिर से सक्रिय कर दिया है, जिसको प्रॉक्सी जिहाद कहा जा रहा है. बताया जा रहा है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के आसपास समयबद्ध इस साजिश के तहत, आईएसआई पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक और पश्चिमी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों तक फैली आतंक, तोड़फोड़ और वैचारिक युद्ध की बहुस्तरीय मुहिम चला रही है.

बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ की कोशिश

वहीं, इस रिपोर्ट में खुफिया आंकलनों का हवाला देते हुए बताया गया है कि पाकिस्तानी ISI की ढाका सेल के प्रत्यक्ष संचालन समन्वय में तथाकथि फंसे हुए पाकिस्तानी समुदाय से जुड़े प्रशिक्षित ऑपरेटिव्स को भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए योजनाबद्ध तरीके से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराई जा रही है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन व्यक्तियों को विध्वंशक और अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को अंजाम देने का काम सौंपा गया है.

बताया गया है कि साल 2024 में मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद नीतिगत बदलावों और वैचारिक रियायतों की एक श्रृंखला ने इस्लामवादी नेटवर्क के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर दिया है. यही कारण है कि लश्कर-ए-तैयबा और बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेताओं के बीच लंबे समय से निष्क्रिय पड़े संबंध फिर से सक्रिय हो रहे हैं. (इनपुट-आईएएनएस)