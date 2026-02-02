Advertisement
लड़की की DP, मीठी बातें और फिर खौफनाक ब्लैकमेलिंग! पाकिस्तान में ऑनलाइन चाइल्ड एब्यूज पर बड़ी कार्रवाई; 600 वीडियो बरामद

Pakistan dismantled child abuse network: पाकिस्तना के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़े बाल शोषण नेटवर्क को तोड़ दिया है, जहां उन्हें 600 से अधिक वीडियो बाल शोषण वाले वीडियो मिले हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:41 AM IST
Pakistan dismantled child abuse network: पाकिस्तान में साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है. रावलपिंडी में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़े बाल शोषण नेटवर्क को तोड़ दिया है और 600 से अधिक बाल शोषण वीडियो बरामद किए हैं. इस मामले में तैमूर महमूद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुर्रे का निवासी है.

लड़की बन नाबालिग लड़कों को फसाता था तैमूर
जांच के दौरान पता चला कि तैमूर महमूद सोशल मीडिया पर खुद को लड़की के रूप में पेश करता था और नाबालिग लड़कों को फंसाकर अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता था. इसके अलावा वह अपने साथियों की मदद से बच्चों की वीडियो और तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा करता था, जिनमें स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बच्चे शामिल थे.

अधिकारियों ने बताया कि महमूद लगातार नाबालिगों को ब्लैकमेल करता रहा और उनसे अलग-अलग कारणों के लिए पैसे भी वसूले. इस मामले में उसके और व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन्स के खिलाफ पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच अब बढ़ाकर यह देखने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी का किसी डार्क वेब नेटवर्क से कोई संबंध है या नहीं.

इसके पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी
इससे पहले जनवरी 25 को इस्लामाबाद के PWD इलाके में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक अन्य आरोपी शोएब को गिरफ्तार किया था. उस पर भी नाबालिग बच्चों से संबंधित अश्लील चीजें फैलाने का आरोप था. उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए थे, जिनमें और भी बच्चों के वीडियो पाए गए थे. उसके खिलाफ भी पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है.

नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच को और मजबूत बनाने के लिए जनवरी 30 को एक नए तकनीकी टूल की शुरुआत की, जिससे ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुरुपयोग के मामलों का पता लगाने, प्राथमिकता देने और उनकी जांच करने की क्षमता बढ़ेगी. एजेंसी ने कहा है कि आगे और गिरफ्तारी हो सकती है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है.

