बलूचों के बाद अब पश्तूनों पर टूटा मुनीर की फौज का कहर? 24 घंटे में 22 पश्तून नागरिकों की हत्या

Pakistan Pashtun Conflict: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसे पश्तून समुदाय के लिए पिछले कुछ घंटे बेहद खौफनाक रहे हैं. आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के नाम पर असीम मुनीर की अगुवाई वाली पाकिस्तानी सेना ने पश्तूनों को निशाना बनाया है. अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या में 65% से ज्यादा लोग पश्तून हैं, तो पाकिस्तान में पश्तूनों की कुल आबादी 15 फीसदी है. ऐसे में आतंकवाद के नाम पर पश्तूनों पर की गई कार्रवाई ने पाकिस्तान और पश्तूनों के बीच के पुराने विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है.

आतंकवाद के नाम पर किया गया पश्तूनों को टारगेट

शनिवार की आधी रात पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हवाई हमला किया, हमले में 11 बच्चों समेत 17 पश्तूनों की मौत हो गई. इसके अवाला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह (KPK) इलाके में सेना की गोलीबारी और मोर्टोर हमलों में 5 और लोगों की जान ले ली. हमलों पर सेना का कहना है कि वे आतंकियों को मार रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे आम नागरिकों और बच्चों को इसका शिकार बना रहे हैं.

क्यों समझते हैं पश्तूनों को दुश्मन?

पाकिस्तान सेना और वहां की सरकार पश्तूनों को दुश्मन मानती है. उन्हें लगता है कि पश्तून आबादी पाकिस्तान की एकता के लिए बड़ा खतरा है. इसका बड़ा कारण ये है कि पश्तून समुदाय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की 'डूरंड लाइन' को नहीं मानता. वे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से लेकर अफगानिस्तान के हेरात तक के इलाके को अपना मानते हैं. यही कारण है कि सेना उन्हें हमेशा शक की निगाह से देखती है और दोनों ही देशों की सरकारें उन्हें अपने परेशानी समझती हैं.

आंतकवाद के नाम पर हमले

पाकिस्तान में आंतकवाद के नाम पर पश्तूनों पर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले एक साल में पाकिस्तान के अंदर सेना के ऑपरेशनों में 168 से ज्यादा पश्तून मारे जा चुके हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या है. इन हमलों को आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम दिया जाता है और अपने ही देश में रहने वाले पश्तनों के मकानों, गाड़ियों, निकाह कार्यक्रमों में कभी ड्रोन से तो कभी मोर्टार से हमले किए जाते हैं.

पाकिस्तान और पश्तूनों का इतिहास

पाकिस्तान और पश्तूनों का अपना इतिहास रहा है. ऐसे में पाकिस्तान ने हमेशा ही पश्तूनों को 'मुजाहिद्दीन' बनाकर इस्तेमाल किया और पश्तून युवाओं को अच्छी शिक्षा और अच्छी सुविधाओं से दूर रखा है. लेकिन 80 के दशक में रूस के खिलाफ युद्ध हो या बाद में कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान ने हमेशा पश्तूनों का इस्तेमाल किया है. लेकिन जब वे अपने अधिकारों को लेकर मांग करने लगें, तो अब सेना ने उन्हें आतंकवादी बताकर खत्म करने का फैसला कर दिया.