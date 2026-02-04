महबूबा बनाया मुनीर को और वफा निभाई भारत से... भारत-US डील देख खुद पाकिस्तानियों ने उड़ाया अपने 'फील्ड मार्शल' का मजाक

Pakistani reaction on India-US deal: 2 फरवरी की रात को एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने भारत से जलने वाले देशों की नींद खराब दी है. दरअसल सोमवार की रात को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डाली. जिसमें इंडिया-यूएस ट्रेड डील की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि ये फैसला पीएम नरेंद्र मोदी से बात चीत करने के बाद लिया गया है.

ये खबर आने के बाद अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में आग सी लग गई है. लोगों का कहना है कि अमेरिका हमसे बस चिकनी-चुपड़ी बाते करता है, और ट्रेड डील इंडिया के साथ करता है. इसी को लेकर कुछ लोगों ने तरह-तरह की पोस्ट भी एक्स प्लेटफॉर्म पर डाली है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों की झल्लाहट साफ देखने को मिलती है.

ट्रेड डील को लेकर क्या बोले पाकिस्तानी?

ट्रेड डील को लेकर पाकिस्तान उमर अली कहते हैं कि, डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल के साथ एक ऐसी प्रेमिका जैसा बर्ताव किया है जो अपने प्रेमी से हर तरह के गैर-कानूनी और बुरे काम करवाती है और जब उसे कुछ देने का समय आता है, तो वह कहती है, "मुझे अपने परिवार का फैसला मानना ​​पड़ रहा है, मुझे भूल जाओ, मेरा शरीर मेरे पति का रहेगा, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारी रहेगी"

ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اُس محبوبہ جیسا سلوک کیا ہے جو عاشق سے سارے غیر قانونی اور گھٹیا کام کرواتی ہے اور جب کچھ دینے دلانے کا ٹائم آئے تو کہتی ہے میں گھر والوں کا فیصلہ ماننے پر مجبور ہوں مجھے بھول جاؤ ۔ میرا جسم تو میرے شوہر کا رہے گا لیکن روح ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی ۔ pic.twitter.com/YIMI0zNoZK — Umar Ali (@Umar_AliX) February 3, 2026

डील में क्या-क्या है?

भारत अमेरिका के इस ट्रेड डील में भारत से जाने वाले समान पर 18 फीसदी टैरिफ लगेगा. इसके पहले 25 फीसदी लगाता था. वहीं अमेरिका से आने वाले समान की बात करे तो उसपर जीरो फीसदी टैरिफ लगेगा, जिससे भारत में वो चीजें सस्ती हो जाएंगी. लेकिन इस डील के साथ ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब पूरी तरीके से रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और कहा कि इस फैसले से युक्रेन और रशिया के बीच हो रहे युद्ध को रोकने में मदद मिल सकती है.

पीएम मोदी ने इस ट्रेड डील पर कहा कि, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके मुझे बहुत खुशी मिली, और पीएम खुश हैं कि भारत में बनाए जानें वाली चीजों पर अब 18 फीसदी टैरिफ लगेगा. जिससे उन्होंने भारत के 1.4 लोगों की ओर से उनकों धन्यवाद दिया है.

