कर्ज में डूबा पाक New York में बनाएगा आसमान छूती इमारत! दिवालियेपन से निकलने की ‘अमेरिकी’ चाल

Pakistan plans to Redevelop Roosevelt Hotel: पाकिस्तान न्यूयॉर्क के मशहूर रूजवेल्ट होटल के लिए कम से कम 1 अरब डॉलर की कीमत चाहता है. यह होटल कभी पाकिस्तान की सबसे कीमती विदेशी संपत्ति मानी जाती थी. अब पाकिस्तान इसे बेचने के बजाय किसी बड़े डेवलपर के साथ मिलकर दोबारा विकसित करना चाहता है. जिससे ज्यादा पैसा मिल सके और हिस्सा भी बना रहे.

Jan 31, 2026, 01:24 PM IST
Pakistan plans to Redevelop Roosevelt Hotel: रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क शहर के सबसे महंगे और अहम इलाकों में से एक में है. पाकिस्तान इस जमीन की कीमत को कैश बनाकर अपनी कमजोर आर्थिक हालत को सुधारना चाहता है. IMF के दबाव और कर्ज की मजबूरी के बीच यह सौदा पाकिस्तान के लिए काफी अहम माना जा रहा है.

न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल
रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के मिडटाउन मैनहैटन में 45 ईस्ट 45वीं स्ट्रीट पर स्थित है. यह मैडिसन एवेन्यू के कोने पर है. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, फिफ्थ एवेन्यू और टाइम्स स्क्वायर से बहुत पास है. रियल एस्टेट के हिसाब से यह जगह दुनिया की सबसे कीमती जगहों में गिनी जाती है. बता दें, इस होटल की शुरुआत साल 1924 में हुई थी. इसे उस दौर की शाही और लग्जरी पहचान माना जाता था. होटल में एक हजार से ज्यादा कमरे थे. खास रॉयल सुइट्स थे. उस समय के हिसाब से बच्चों की देखभाल और डॉक्टर जैसी सुविधाएं भी मौजूद थीं.

कभी शान था अब बंद पड़ा होटल
1940 के दशक में यह होटल मशहूर होटल कारोबारी कॉनराड हिल्टन के पास चला गया था. कहा जाता है कि वह खुद इसके प्रेसिडेंशियल सुइट में रहते थे. बाद में यह दुनिया का पहला होटल बना, जहां हर कमरे में टीवी लगाया गया था. लंबे समय तक यह होटल बिजनेस लोगों, सैलानियों, कलाकारों और नेताओं की पसंद बना रहा था. कई मशहूर फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग भी यहां हुई थी. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी यह जगह काफी मशहूर थी. साल 2020 में कोरोना महामारी के बाद हालात बदल गए. यात्राएं बंद हो गईं. होटल को भारी नुकसान होने लगा. आखिरकार साल के अंत में इसे आम मेहमानों के लिए बंद कर दिया गया.

पाकिस्तान के पास कैसे आया होटल
पाकिस्तान का इस होटल से रिश्ता 1970 के दशक में शुरू हुआ था, साल 1978 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निवेश कंपनी PIA इन्वेस्टमेंट्स ने इसे लीज पर लिया था. साथ ही बाद में खरीदने का विकल्प भी था. शुरुआत में होटल को घाटा हुआ था, क्योंकि इमारत पुरानी हो चुकी थी और रखरखाव महंगा था. बाद में मरम्मत के बाद हालात सुधरे थे. साल 1998 में PIA ने करीब 3.65 करोड़ डॉलर में होटल खरीद लिया था. जो आज के हिसाब से बेहद सस्ती कीमत मानी जाती है. कानूनी लड़ाई के बाद साल 2000 तक पूरा मालिकाना हक पाकिस्तान के पास आ गया.

माइग्रेंट शेल्टर बनने तक का सफर
कोरोना के बाद होटल खाली पड़ा रहा. फिर 2021 से 2023 के बीच न्यूयॉर्क सिटी ने इसे प्रवासी शरणार्थियों के लिए अस्थायी ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया. इससे कुछ समय के लिए आमदनी हुई लेकिन शहर में इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ. यह व्यवस्था खत्म हो गई और होटल फिर से पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया लेकिन अब यह पूरी तरह खाली है.

दोबारा होटल खोलना नहीं चाहता पाकिस्तान
पाकिस्तान का मानना है कि इतने पुराने होटल को दोबारा चलाना फायदे का सौदा नहीं है. इसकी मरम्मत और देखभाल पर बहुत खर्च आएगा और यह नए लग्जरी होटलों से मुकाबला नहीं कर पाएगा. इसलिए पाकिस्तान अब इमारत से ज्यादा जमीन की कीमत देख रहा है. सरकार चाहती है कि इस 42 हजार स्क्वायर फीट की जमीन पर 50 से 60 मंजिला नई इमारत बनाई जाए, जिसमें ऑफिस और घर दोनों हो सकते हैं.

1 अरब डॉलर की मांग की वजह
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में होटल बेचना नहीं चाहता बल्कि जॉइंट वेंचर के तहत किसी बड़े डेवलपर को हिस्सेदारी देना चाहता है. सरकार को उम्मीद है कि इस तरह कुल कीमत 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है. पाकिस्तान जून 2026 तक करीब 10 करोड़ डॉलर की शुरुआती रकम भी चाहता है. पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में चार से पांच साल लग सकते हैं.

IMF और आर्थिक दबाव
पाकिस्तान इस वक्त भारी कर्ज, विदेशी मुद्रा की कमी और IMF की सख्त शर्तों से जूझ रहा है. ऐसे में विदेश में मौजूद कीमती सरकारी संपत्तियों से पैसा जुटाना सरकार की रणनीति का हिस्सा है. IMF के 7 अरब डॉलर के पैकेज के तहत निजीकरण और संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है. इसी योजना में रूजवेल्ट होटल का यह सौदा भी शामिल है.

क्यों खास है रूजवेल्ट की जमीन
देखने में 1 अरब डॉलर एक बंद होटल के लिए बड़ी रकम लगती है लेकिन न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट में जगह सबसे बड़ी चीज होती है. मिडटाउन मैनहैटन की इस लोकेशन पर अगर नई और ऊंची इमारत बनती है, तो उसकी कीमत होटल से कई गुना ज्यादा हो सकती है. पाकिस्तान के लिए अब रूजवेल्ट सिर्फ एक पुराना होटल नहीं बल्कि मुश्किल दौर में विदेशी कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है.

यह भी पढ़ें: 'मदर ऑफ ऑल डील' से तबाह होने जा रहा पाकिस्तान, जाएंगी एक करोड़ नौकरियां; बांग्लादेश भी रोएगा खून के आंसू

 

रितेश जायसवाल

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

Pakistan plans

