पाकिस्तान-चीन

तालिबान ने नाकों चने चबवा दिए तो पाकिस्तान बौखलाया! अफगानिस्तान में सरकार गिराने की रची ‘बड़ी साज़िश’, ISI ने 1,000 लड़ाकों को दी ट्रेनिंग; पूरा सीक्रेट प्लान लीक

Pakistan plots regime change in Afghanistan: तालिबान के साथ बिगड़े रिश्तों के बीच पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में सरकार गिराने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए बकायदा ISI ने करीब 1,000 लड़ाकों को ट्रेनिंग दी है. चीन ने CPEC 2.0 के लिए तालिबान से रिश्ते सुधारने का दबाव बनाया, लेकिन अविश्वास इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान अब गुप्त ऑपरेशन में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने में जुट गया है. जानें सीक्रेट प्लान में पाकिस्तान की क्या थी प्लानिंग.

Jan 08, 2026, 01:48 PM IST
तालिबान ने नाकों चने चबवा दिए तो पाकिस्तान बौखलाया! अफगानिस्तान में सरकार गिराने की रची ‘बड़ी साज़िश’, ISI ने 1,000 लड़ाकों को दी ट्रेनिंग; पूरा सीक्रेट प्लान लीक

Pakistan regime change in Afghanistan: अफगान तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते इस समय सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. कई दौर की बातचीत के बावजूद हालात बिगड़ते गए हैं. पिछले कुछ महीनों में जिस तरह अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान तौ बौखलाया गया है. हालात इतने बदतर हो गए हैं कि  भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में सरकार बदलने की बड़ी साज़िश पर काम कर रहा है. पाकिस्तान की योजना नई नहीं है, लेकिन तालिबान के कठोर रुख और चीन के दबाव ने इस प्लान को तेजी से आगे बढ़ा दिया है. वैसे तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान सरकार बनने के बाद वह अफगानिस्तान में 'बड़े भाई' की भूमिका निभाएगा. लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को वह अहमियत नहीं दी, जितनी इस्लामाबाद चाहता था. अब समझते हैं पूरी बात.

तालिबान-पाकिस्तान में क्यों इतना झगड़ा?
पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान की सत्ता आने के बाद वो अफगानिस्तान में बड़ा भाई बनेगा. शुरू में सब ठीक था, लेकिन अब अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई. पाकिस्तान का इल्जाम है कि तालिबान टीटीपी (तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) को शरण दे रहा है और अफगानिस्तान को पाक के खिलाफ हमलों का ठिकाना बना रहा. तालिबान इन इल्जामों को ठुकराता रहा है और रिश्ते सुधारने से इनकार भी करता रहा है. यही वजह है सीजफायर भी बार-बार टूट रहा है.

चीन का दबाव और CPEC का खेल
चीन पाकिस्तान से कह रहा है कि तालिबान से रिश्ते सुधारो, क्योंकि वो CPEC 2.0 में अफगानिस्तान को शामिल करना चाहता है. हालिया मीटिंग्स में चीन ने साफ कहा कि बिना तालिबान के ये प्रोजेक्ट अटक सकता है. लेकिन दोनों में इतना गुस्सा है कि तीसरे देश की मदद से भी बात नहीं बन रही. पाकिस्तान अब सब्र खो चुका और रेजीम चेंज पर पूरा जोर लगा रहा.

पाकिस्तान की घरेलू परेशानियां
तालिबान से अकेले लड़ना पाक के लिए आसान नहीं. घर में बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी (BLA) और टीटीपी से बड़ा संकट है. इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान ने ISKP और लश्कर-ए-तैयबा को गठजोड़ कराया है. ये ग्रुप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में BLA-TTP से लड़ेंगी, ताकि पाक फौज तालिबान पर फोकस कर सके.

ISI का सीक्रेट ट्रेनिंग प्लान
इंटेलिजेंस अधिकारी ने खुलासा किया कि ISI करीब 1000 लोगों को ट्रेनिंग दे रही है. मकसद ISKP के ज्यादा कैडर तैयार करना, जो अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ें. 2024 में अफगान पुलिस ने कुछ ताजिक नागरिकों को पकड़ा, जिन्होंने कबूल किया कि क्वेटा (पाकिस्तान) में ट्रेनिंग लेकर अफगानिस्तान भेजे जा रहे थे.

रेजीम चेंज से पाक को क्या मिलेगा?
सफल हुए तो पाक अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार बैठाएगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ जिसके बाद पाकिस्तान अपनी मनमानी कर पाएगा. CPEC का काम भी आसानी से चलेगा, अफगानिस्तान इसमें शामिल होगा और नई सरकार भारत-विरोधी होगी. लेकिन दूसरी तरफ तालिबान मजबूत है, पाक आर्मी को अब तक काफी नुकसान पहुंचा चुका है. बाकी समय बताएगा आगे क्या होगा.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

TAGS

pakistan afghanistan

