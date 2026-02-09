Advertisement
trendingNow13103195
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनकार्रवाई में बेगुनाह भी उठाए जा सकते हैं..., बलूचिस्तान पर PM शहबाज के करीबी नेता का कबूलनामा, पाकिस्तान की सियासत में मचा भूचाल

'कार्रवाई में बेगुनाह भी उठाए जा सकते हैं...', बलूचिस्तान पर PM शहबाज के करीबी नेता का कबूलनामा, पाकिस्तान की सियासत में मचा भूचाल

Innocent people could be taken in custody in Balochistan: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेहद करीबी नेता राणा सनाउल्लाह ने मान लिया है कि सुरक्षा कार्रवाई के नाम पर निर्दोष लोग भी पकड़े जा सकते हैं. ये बयान इतना बड़ा है कि पूरे मुल्क की सियासत में हलचल मच गई है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 09, 2026, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'कार्रवाई में बेगुनाह भी उठाए जा सकते हैं...', बलूचिस्तान पर PM शहबाज के करीबी नेता का कबूलनामा, पाकिस्तान की सियासत में मचा भूचाल

Balochistan crackdown: बलूचिस्तान में चल रही सुरक्षा कार्रवाई पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी नेता राणा सनाउल्लाह ने ऐया कबूलनामा किया है. जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है. बलूचिस्तान प्रांत को लेकर पाकिस्तानी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी और PML-N के वरिष्ठ नेता राणा सनाउल्लाह ने खुले मंच से स्वीकार किया है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बेगुनाह लोग भी हिरासत में लिए जा सकते हैं. उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया है.

31 जनवरी के बाद तेज हुआ क्रैकडाउन
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, 31 जनवरी को बलूचिस्तान के कई इलाकों में हुए हमलों के बाद केंद्र सरकार ने पूरे प्रांत में बड़े स्तर पर सुरक्षा अभियान शुरू किया. फ्रंटियर कॉर्प्स और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 180 लोगों को हिरासत में लिया गया. अधिकारियों का दावा है कि यह कदम उग्रवादी हमलों को रोकने के लिए जरूरी था.

अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में विवादित बयान
राणा सनाउल्लाह ने यह बयान अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में एक चर्चा के दौरान दिया. सनाउल्लाह 'क्या बलूचिस्तान में संकट को हल करने की कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति है' टाइटल वाले सेशन अपनी बात रख रहे थे. यह बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स संकट के बीच बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी जब उनसे सुरक्षा चौकियों और आम नागरिकों के साथ व्यवहार पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब तक हिंसा खत्म नहीं होती, सख्ती जारी रहेगी. इसी दौरान उन्होंने माना कि इस तरह की कार्रवाई में कुछ निर्दोष लोग भी फंस सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

“हर दिन गुमशुदगी की शिकायतें”
नेशनल पार्टी के नेता अब्दुल मलिक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी समस्या जबरन गुमशुदगी है. उन्होंने बताया, “मैं जब भी अपने इलाके में जाता हूं, रोज चार-पांच लोग किसी अपने के लापता होने की शिकायत लेकर आते हैं.” उनका कहना था कि अगर बलूचिस्तान को सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा समझा गया, तो हालात और बिगड़ेंगे.

“मसला राजनीतिक है, फौजी नहीं”
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्रमुख अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान का संकट मूल रूप से राजनीतिक है, लेकिन सरकारें इसे हमेशा सैन्य तरीके से सुलझाने की कोशिश करती रही हैं.
उन्होंने नवाब अकबर बुगती की हत्या, पुराने समझौतों और लगातार हो रही गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए.

सोशल मीडिया पोस्ट पर 17 साल की सजा
चर्चा के दौरान मानवाधिकार वकील ईमान मजाऱी-हाज़िर और उनके पति हादी अली चट्ठा को सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में 17 साल की सजा दिए जाने का मुद्दा भी उठा. इस बीच, बलूचिस्तान सरकार ने संदिग्ध उग्रवादियों के रिश्तेदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Balochistan

Trending news

Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?
parliament session live
Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
क्या आदेश है? जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर पीएम ने क्या कहा था
Indian Army news
क्या आदेश है? जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर पीएम ने क्या कहा था
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
Nepal
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
Vaishno Devi
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
Weather
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?