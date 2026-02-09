'कार्रवाई में बेगुनाह भी उठाए जा सकते हैं...', बलूचिस्तान पर PM शहबाज के करीबी नेता का कबूलनामा, पाकिस्तान की सियासत में मचा भूचाल

Balochistan crackdown: बलूचिस्तान में चल रही सुरक्षा कार्रवाई पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी नेता राणा सनाउल्लाह ने ऐया कबूलनामा किया है. जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है. बलूचिस्तान प्रांत को लेकर पाकिस्तानी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी और PML-N के वरिष्ठ नेता राणा सनाउल्लाह ने खुले मंच से स्वीकार किया है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बेगुनाह लोग भी हिरासत में लिए जा सकते हैं. उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया है.

31 जनवरी के बाद तेज हुआ क्रैकडाउन

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, 31 जनवरी को बलूचिस्तान के कई इलाकों में हुए हमलों के बाद केंद्र सरकार ने पूरे प्रांत में बड़े स्तर पर सुरक्षा अभियान शुरू किया. फ्रंटियर कॉर्प्स और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 180 लोगों को हिरासत में लिया गया. अधिकारियों का दावा है कि यह कदम उग्रवादी हमलों को रोकने के लिए जरूरी था.

अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में विवादित बयान

राणा सनाउल्लाह ने यह बयान अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में एक चर्चा के दौरान दिया. सनाउल्लाह 'क्या बलूचिस्तान में संकट को हल करने की कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति है' टाइटल वाले सेशन अपनी बात रख रहे थे. यह बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स संकट के बीच बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी जब उनसे सुरक्षा चौकियों और आम नागरिकों के साथ व्यवहार पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब तक हिंसा खत्म नहीं होती, सख्ती जारी रहेगी. इसी दौरान उन्होंने माना कि इस तरह की कार्रवाई में कुछ निर्दोष लोग भी फंस सकते हैं.

“हर दिन गुमशुदगी की शिकायतें”

नेशनल पार्टी के नेता अब्दुल मलिक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी समस्या जबरन गुमशुदगी है. उन्होंने बताया, “मैं जब भी अपने इलाके में जाता हूं, रोज चार-पांच लोग किसी अपने के लापता होने की शिकायत लेकर आते हैं.” उनका कहना था कि अगर बलूचिस्तान को सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा समझा गया, तो हालात और बिगड़ेंगे.

“मसला राजनीतिक है, फौजी नहीं”

बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्रमुख अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान का संकट मूल रूप से राजनीतिक है, लेकिन सरकारें इसे हमेशा सैन्य तरीके से सुलझाने की कोशिश करती रही हैं.

उन्होंने नवाब अकबर बुगती की हत्या, पुराने समझौतों और लगातार हो रही गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए.

सोशल मीडिया पोस्ट पर 17 साल की सजा

चर्चा के दौरान मानवाधिकार वकील ईमान मजाऱी-हाज़िर और उनके पति हादी अली चट्ठा को सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में 17 साल की सजा दिए जाने का मुद्दा भी उठा. इस बीच, बलूचिस्तान सरकार ने संदिग्ध उग्रवादियों के रिश्तेदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.