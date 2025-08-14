ब्रह्मोस, S-400 की मार से बौखलाए मुनीर और शहबाज, ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद कर दिया बड़ा ऐलान
Advertisement
trendingNow12880847
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ब्रह्मोस, S-400 की मार से बौखलाए मुनीर और शहबाज, ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद कर दिया बड़ा ऐलान

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तानी हथियारों को मिट्टी में मिला दिया था. भारतीय सेना के आगे मिसाइल, ड्रोन धुआं-धुआं हो गए थे. युद्ध में मात खाने के बाद अब पाकिस्तान नई मिसाइल कमांड फोर्स का ऐलान किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 14, 2025, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रह्मोस, S-400 की मार से बौखलाए मुनीर और शहबाज, ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद कर दिया बड़ा ऐलान

Pakistan Rocket Force: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक के आकाओं को छट्ठी का दूध याद दिला दिया था. भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान की पसीने छूट गए थे. भाड़े के हथियारों से पाकिस्तान भारतीय सेना से युद्ध करने चला था. पाकिस्तान की आदत ही यही है ये अपने गिरेबान में कभी झांकता ही नहीं है. कभी चीन की राह तो कभी तुर्किए की राह देखने लगता है और अब तो अमेरिका के पैरों में शरणागत हो गया है. जिसके बाद अब पाकिस्तान ने एक नए सैन्य बल के गठन की घोषणा की है. जिसका नाम रॉकेट फोर्स कमांड है, यह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के तर्ज पर बनाया जाएगा.

पाक पीएम का ऐलान
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तन के बीच हुए युद्ध की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में पीएम शहबाज शरीफ ने नई मिसाइल कमांड फोर्स बनाने का ऐलान किया, पीएम ने बताया कि यह फोर्स आधुनिक तकनीक से लैस होगी और पाकिस्तानी सेना की लड़ाकू क्षमता को मजबूत करने के लिए एक अच्छा कदम होगा. इसका उद्देश्य भारत की एयर डिफेंस प्रणाली, एयरबेस और दूसरी बड़ी सामरिक व्यवस्थाओं को कमजोर करना है. हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं शेयर की गई है. 

पाक सुरक्षा अधिकारी ने कही ये बात 
इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह नई फोर्स अपनी कमान के तहत काम करेगी और यह पारंपरिक युद्ध की स्थिति में मिसाइलों के संचालन और तैनाती के लिए समर्पित होगी. पाकिस्तान ने ये घोषणा ऐसे समय पर की है जब उसकी और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही है.

भारत ने पैदा किया था खौफ
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. भारतीय सेना ने इन ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था. जिसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के ऊपर किए हमले को अपने देश के स्वाभिमान के ऊपर हुआ हमला समझ लिया. इसके बाद दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई, इस युद्ध में ब्रह्मोस, आकाश और  S-400 ने जो पराक्रम दिखाया उसके आगे पाकिस्तान की मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट धुआं-धुआं हो गए. इस युद्ध में भारतीय रक्षा प्रणालियों ने कड़ा पराक्रम दिखाया था, जिसकी काट पाकिस्तान ढूंढ़ने की कोशिश कर रहा है हालांकि ये काम उसके लिए आसान नहीं है.

F&Q
सवाल- भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कब हमला किया था?
जवाब- 6-7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला किया था.

सवाल- भारत ने पाकिस्तान के कितने आतंकी ठिकानों को तबाह किया था?
जवाब- ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकाने तबाह किए थे और इसमें कई आतंकी ढेर हुए थे.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Rocket Force

Trending news

बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
आजादी के दिन कहां थे महात्मा गांधी? क्यों कहा था कि ‘जश्न में शामिल होना जरूरी नहीं'
Independence Day
आजादी के दिन कहां थे महात्मा गांधी? क्यों कहा था कि ‘जश्न में शामिल होना जरूरी नहीं'
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में भारी तबाही, 2 जवान समेत 36 से ज्यादा की मौत, 120 घायल और 100 से ज्यादा लापता
Kishtwar Cloudburst Live
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में भारी तबाही, 2 जवान समेत 36 से ज्यादा की मौत, 120 घायल और 100 से ज्यादा लापता
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
Independence Day
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
;