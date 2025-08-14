ब्रह्मोस, S-400 की मार से बौखलाए मुनीर और शहबाज, ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद कर दिया बड़ा ऐलान

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तानी हथियारों को मिट्टी में मिला दिया था. भारतीय सेना के आगे मिसाइल, ड्रोन धुआं-धुआं हो गए थे. युद्ध में मात खाने के बाद अब पाकिस्तान नई मिसाइल कमांड फोर्स का ऐलान किया है.
Pakistan Rocket Force: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक के आकाओं को छट्ठी का दूध याद दिला दिया था. भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान की पसीने छूट गए थे. भाड़े के हथियारों से पाकिस्तान भारतीय सेना से युद्ध करने चला था. पाकिस्तान की आदत ही यही है ये अपने गिरेबान में कभी झांकता ही नहीं है. कभी चीन की राह तो कभी तुर्किए की राह देखने लगता है और अब तो अमेरिका के पैरों में शरणागत हो गया है. जिसके बाद अब पाकिस्तान ने एक नए सैन्य बल के गठन की घोषणा की है. जिसका नाम रॉकेट फोर्स कमांड है, यह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के तर्ज पर बनाया जाएगा.
पाक पीएम का ऐलान
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तन के बीच हुए युद्ध की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में पीएम शहबाज शरीफ ने नई मिसाइल कमांड फोर्स बनाने का ऐलान किया, पीएम ने बताया कि यह फोर्स आधुनिक तकनीक से लैस होगी और पाकिस्तानी सेना की लड़ाकू क्षमता को मजबूत करने के लिए एक अच्छा कदम होगा. इसका उद्देश्य भारत की एयर डिफेंस प्रणाली, एयरबेस और दूसरी बड़ी सामरिक व्यवस्थाओं को कमजोर करना है. हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं शेयर की गई है.
पाक सुरक्षा अधिकारी ने कही ये बात
इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह नई फोर्स अपनी कमान के तहत काम करेगी और यह पारंपरिक युद्ध की स्थिति में मिसाइलों के संचालन और तैनाती के लिए समर्पित होगी. पाकिस्तान ने ये घोषणा ऐसे समय पर की है जब उसकी और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही है.
भारत ने पैदा किया था खौफ
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. भारतीय सेना ने इन ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था. जिसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के ऊपर किए हमले को अपने देश के स्वाभिमान के ऊपर हुआ हमला समझ लिया. इसके बाद दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई, इस युद्ध में ब्रह्मोस, आकाश और S-400 ने जो पराक्रम दिखाया उसके आगे पाकिस्तान की मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट धुआं-धुआं हो गए. इस युद्ध में भारतीय रक्षा प्रणालियों ने कड़ा पराक्रम दिखाया था, जिसकी काट पाकिस्तान ढूंढ़ने की कोशिश कर रहा है हालांकि ये काम उसके लिए आसान नहीं है.
F&Q
सवाल- भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कब हमला किया था?
जवाब- 6-7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला किया था.
सवाल- भारत ने पाकिस्तान के कितने आतंकी ठिकानों को तबाह किया था?
जवाब- ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकाने तबाह किए थे और इसमें कई आतंकी ढेर हुए थे.