ऐसे भी कोई करता है बेइज्जती! सरेआम भारतीय पत्रकार के सवाल पर तिलमिला गए शहबाज शरीफ- Video

Shehbaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में उनके भाषण से ठीक पहले सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारतीय पत्रकार ने सवाल कर दिया.

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस के चौथे दिन के भाषण में भाग लेने के लिए शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे थे. कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करते ही भारतीय पत्रकार ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से पूछा कि आप सीमा पार आतंकवाद कब रोकेंगे? जवाब में शरीफ ने कहा कि हम सीमा पार आतंकवाद को हरा रहे हैं. हम उन्हें हरा रहे हैं. पत्रकार ने उन पर और दबाव डालते हुए कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, भारत आपको हरा रहा है जिसपर शरीफ ने एएनआई के पत्रकार की टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया और यूएनजीए के 80वें सत्र में भाग लेने चले गए.

#WATCH | New York | "We are defeating cross-border terrorism. We are defeating them," says Pakistan PM Shehbaz Sharif when asked by ANI about cross-border terrorism as he enters the UN pic.twitter.com/pnCeYqZdNp — ANI (@ANI) September 26, 2025

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे 26 लोग

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई, 2025 को भारत द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था जो 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में था जिसमें भारतीय और नेपाली नागरिकों सहित 26 नागरिक मारे गए थे. इस ऑपरेशन में इस वर्ष मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओजेके) में 9 स्थानों को लक्ष्य करके हवाई और मिसाइल हमले किए गए थे. पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) द्वारा अपने भारतीय समकक्ष को फोन करने के बाद दोनों देश सीजफायर पर सहमत हो गए थे. भारत ने इस कार्रवाई को संतुलित और आतंकवादी ढांचे पर केंद्रित बताया था जिसमें नागरिक और सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था. बता दें, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को भारत ने नाकाम कर दिया था और उसके कई हवाई हमलों को सपलतापूर्वक रोक दिया था.