WATCH: मलेशिया में शायराना अंदाज में शहबाज शरीफ ने क्या कहा? पाकिस्तानी पब्लिक ने माथा पीट लिया!

पाकिस्तान-चीन

Pakistan news​: पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ मलेशिया (Shehbaz Sharif Malaysia Visit) में वहां के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलने का सपना देखा है. अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मलेशिया का साथ (आर्थिक सहयोग) मांगा. वहीं उससे पहले एक तीर से दो शिकार करने के चक्कर में जनाब ने ऐसी शायरी सुनाई कि पूरे मुल्क को ही रुस्वा करा दिया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:42 AM IST
Shehbaz Sharif : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मलेशिया दौरे का पाकिस्तानी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर खुला पोस्टमार्टम हो रहा है. लोग ऑन कैमरा कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट अल्लामा इकबाल साहब की रूह को तकलीफ पहुंचाई है. किसी और का कहना है कि मियां साहब ने अल्मामा इकबाल को जन्नत के अंदर तकलीफ पहुंचाई है. शेरो शायरी के शौकीन कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो यकीन मानिए शायरी करने से इनकार कर देते. जनता ये तक कह रही है कि शरीफ ने मलेशिया में शायरी सुनाकर 87 साल पहले मर चुके शायर का कत्ल कर दिया.

पाकिस्तानी अक्सर वजीरे आजम साहब को कहीं न कहीं से संदेशा भिजवाते हैं कि बाहर जाना तो खुदा के वास्ते सस्ती शायरियां न सुनाने लगना. मगर मियां साहब भला कहां मानने वाले, शायरी सुनाने की न जाने कौन सी चुल मचती है कि सरेआम देश को रुसवा करा देते हैं. पता है इस बार 'सरकार' ने कौन सा गुल खिलाया? 

'खुदी' को बुलंद कर दिया

जनाब ने मरहूम शायर अल्लामा इकबाल के मशहूर शेर- 'खुदी को कर बुलंद इतना...' का ऐसा अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया कि सुनने वालों ने माथा पीट लिया. यह पहला मौका नहीं जब शहबाज शरीफ ने विदेश में मुल्क की बदनामी कराई हो. SCO मीटिंग में ईयर पीस लगाने में हाथ पैर फूल जाना या पुतिन-जिनपिंग को देखते ही उनके पीछे भागना. बंदे ने मुल्क को बेइज्जत कराने में मानो PhD की है. जहां जाते हैं बस गंधवा देते हैं. जापान से ऊं-ऊं की प्रोटेस्ट वाली आवाज लेकर आए तो अमेरिका में ट्रंप को देखते ही सरेंडर हो गए. पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि जिस मलेशिया को तुम 'खुदी' का मतलब समझा रहे थे उसके सामने जनाब अपनी औकात तो देख देते.

 

यानी अल्लामा इकबाल का 'शेर' पढ़कर उन्होंने शेरो-शायरी के शौकीनों का लगे हाथ दिल दुखा दिया. 

कहां राजा भोज-कहां गंगू तेली!

मलेशिया का सालाना एक्सपोर्ट 338 अरब डॉलर है. 118 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व और 29 बिलियन डॉलर का सरप्लस ट्रेड करने वाले मलेशिया के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यूरोपियन लोगों से बेहतर माना जाता है. क्लाइमेंट चेंज को लेकर पॉलिसी इतनी मजबूत है कि जमीन के नीचे पानी स्टोर किया जाता है. दूसरी ओर पाकिस्तान है जो जरा सी बारिश में बह जाता है. विदेशी निवेशक तो उसके आस-पास भी न फटकते. आम पाकिस्तानियों के लिविंग स्टैंडर्ड की बात छोड़िए रईल पाकिस्तानी भी वहां रहने से कतराते हैं. मतलब खस्ताहाल इकॉनमी वाले पाकिस्तान का पीएम जब मलेशिया को 'खुदी' का मतलब समझाए तो भैया मानना पड़ेगा मियां शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस तो बड़े गजब का है.

ये भी पढ़ें- सेना प्रमुख ने तो बस हिंट दिया था... पाकिस्तानी करने लगे स्यापा, भारत के इस अस्त्र के डर से छूटे पसीने 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Shehbaz SharifMalaysia

