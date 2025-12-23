विपक्ष से क्या डर गए पीएम शहबाज! बातचीत को हुए तैयार; PAK की राजनीति में फिर मचेगा भूचाल

Pakistan News In Hindi: पाकिस्तान की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है. यहां की विपक्ष ने शहबाज शरीफ की सरकार के कमियां गिनाते हुए इसके खिलाफ 8 फरवरी 2026 को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है. पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस फैसले के सामने आते ही पहले तो सरकार असहज हो गई, लेकिन फिर अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ कह दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं. शरीफ ने मंगलवार 23 दिसंबर 2025 को कहा कि वह विपक्ष के साथ बातचीत के अपने प्रस्ताव को दोहरा रहे हैं. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता सिर्फ लीगल मामलों पर ही आगे बढ़ सकती है.

सरकार की गिनाई नाकामयाबी

21 दिसंबर 2025 को विपक्षी गठबंधन तहरीक तहफ्फुज आईन-ए-पाकिस्तान (TTP) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन प्रतिभागियों ने सरकार की नाकामियां गिनाईं, अर्थव्यवस्था की बदहाली का ब्योरा दिया और चरमराई कानून व्यवस्था का हवाला दिया. सरकार की वैधता पर भी सवाल खड़े किए और 8 फरवरी 2026 को इसकी बरसी मनाने का फैसला लिया. इस दौरान कुछ दलों ने आवाम की बेहतरी के लिए संवाद कायम करने की भी बात कही थी. पीएम का यह प्रस्ताव इस्लामाबाद में एक संघीय कैबिनेट बैठक के दौरान दिया गया, जहां उन्होंने विपक्ष की PTI और उसके साथियों द्वारा बातचीत के बारे में बात करने की खबरों का जिक्र किया.

ये भी पढ़ें- आव देखा न ताव, गाड़ियों पर चलाना शुरू किया अंधाधुंध गोलियां, 5 पाकिस्तानी पुलिस की मौत; प्रधानमंत्री शहबाज तक हमले से हिले!

Add Zee News as a Preferred Source

बातचीत के लिए राजी शरीफ

यहां शरीफ याद दिलाना नहीं भूले कि उन्होंने पहले भी कई मौकों पर ऐसी पेशकश की है, जिसमें असेंबली भी शामिल है, और विपक्ष को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था. उन्होंने कहा,' अगर वे इसके लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान सरकार निश्चित रूप से तैयार है.' साथ ही उन्होंने कहा कि देश की प्रगति और समृद्धि के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सद्भाव जरूरी है. शरीफ ने यह भी कहा कि बातचीत की आड़ में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए और बातचीत केवल लीगल मामलों को लेकर ही आगे बढ़ सकती है. विपक्षी दलों के सम्मेलन में TTP का मानना ​​था कि मौजूदा राष्ट्रीय संकट को देखते हुए, देश को पहले से कहीं ज्यादा एक नए लोकतंत्र चार्टर की जरूरत है. सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत की जरूरत पर जोर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है.

ये भी पढ़ें- गद्दाफी के मुल्क लीबिया को हथियार बेचेगा पाकिस्तान, झूठ बोलते-बोलते आसिम मुनीर से बड़ी चूक हो गई!

पहले अटक चुकी है बातचीत

वहीं शरीफ की बैठक में कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने सहिष्णुता और बातचीत पर आधारित एक नए राष्ट्रीय राजनीतिक चार्टर का आग्रह किया, जबकि पीएम के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक स्थिरता केवल संयम, आपसी सम्मान और निरंतर बातचीत से ही हासिल की जा सकती है. 'डॉन' के अनुसार ऐसा नहीं है कि सरकार की ये पहली पेशकश है. एक साल से ज्यादा समय तक बढ़े तनाव के बाद दोनों पक्षों ने राजनीतिक माहौल को शांत करने के लिए दिसंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में बातचीत शुरू की थी, लेकिन हफ्तों की बातचीत के बावजूद बातचीत की प्रक्रिया बड़े मुद्दों पर अटक गई थी. मुद्दा 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए दो न्यायिक आयोगों का गठन और पीटीआई कैदियों की रिहाई था.

PTI को बातचीत का प्रस्ताव

शहबाज सरकार ने इस साल फरवरी में एक बार फिर विपक्षी दल PTI को बातचीत का प्रस्ताव दिया था. इसे इमरान खान की पार्टी ने ठुकरा दिया था. पार्टी नेता असद कैसर ने सरकार के दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े किए थे और पूछा कि वे सरकार के साथ बातचीत कैसे कर सकते हैं, जब शासकों ने PTI पर कार्रवाई तेज कर दी है. नेशनल असेंबली के स्पीकर सादिक ने 13 नवंबर को सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच बातचीत कराने के लिए अपने प्रस्ताव को दोहराया था, लेकिन तब प्रस्ताव की टाइमिंग पर सवाल उठे थे. उस समय PTI सदस्य 27वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान असेंबली में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. 6 दिसंबर 2025 को PTI समर्थित सांसद ने सीनेट में कानून के शासन की कमी और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकातों पर बिना बताए प्रतिबंध की निंदा की. कथित तौर पर सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया. मंगलवार की बैठक में पीएम के सलाहकार ने कहा कि जिनसे वे (PTI) बातचीत करना चाहते हैं, वे उनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं.'मतलब स्पष्ट है कि पाकिस्तान की डोर अब भी ISI और सेना के हाथ में है और सरकार दिखावे की ओट में बातचीत का प्रस्ताव दे रही है. जानते वो भी हैं कि जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल पड़ा है वहां संवाद का कोई अर्थ नहीं रह गया है. खौफ है तो सत्ता के हाथ से चले जाने का. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ रहा है, मानवाधिकार संगठन भी मुखर हैं ऐसे में ये इमेज बचाने की कोशिश भी हो सकती है. (इनपुट- IANS)