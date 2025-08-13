'पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी...', सिंधु जल के लिए छटपटाए शहबाज, भारत को देने लगे गीदड़भभकी
पाकिस्तान-चीन

'पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी...', सिंधु जल के लिए छटपटाए शहबाज, भारत को देने लगे गीदड़भभकी

Indus Water Treaty: भारत की ओर से सिंधु जल संधि के निलंबत करने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. वहीं अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इसको लेकर अपनी जनता को संबोधित किया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 13, 2025, 08:37 AM IST
Pakistan News:  पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार 12 अगस्त 2025 को कहा कि पाकिस्तानी में वॉटर फ्लो रोकने की कोई भी कोशिश सिंधु जल संधि का उल्लंघन है और इसका कठरोता से जवाब दिया जाएगा. पीएम ने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा,' दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता. आपने हमारा पानी रोकने की धमकी दी अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे.'  

'पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है पानी...' 
पाकिस्तानी मीडिया 'जियो न्यूज' के मुताबिक पीएम शहबाज ने जोर देकर कहा कि पानी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है और इंटरनेशनल डील के तहत देश के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है जब तक इस्लामाबाद पूर्ण रूप से आतंकवाद का समर्थन न त्याग दे.    

कब हुआ था सिंधु जल संधि? 
बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच 9 सालों की बातचीत के बाद साल 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे. तब विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने इस बातचीत की शुरुआत की थी. इस संधि के तहत सिंधु, झेलम, चिनाब जैसी पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को और रावी, व्यास, सतलुज जैसी पूर्वी नदियां भारत को बांटी गई हैं. सिंधु जल संधि को अबतक के सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय संधियों में से एक माना जाता है. इस संधि ने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक सिंचाई और हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलेपमेंट के लिए स्ट्रक्चर दिया है.     

सुर्खियों में है सिंधु जल संधि? 
यह संधि हर देश को दूसरे देश में बांटी गई नदियों के कुछ इस्तेमाल की अनुमति देती है. इसके तहत सिंधु नदी का 20 प्रतिशत पानी भारत और बाकी 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तानी को दिया गया है.  साल 20219 में पुलवामा हमले के बाद सिंधु जल संधि काफी सुर्खियों में रही थी. पाकिस्तान के प्रति ज्यादा ही उदारता दिखाने के लिए अक्सर इस संधि की आलोचना की जाती है क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है.   

FAQ 

भारत ने सिंधु जल संधि को क्यों स्थगित किया है?
 भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की घटना के बाद आतंकवाद को समर्थन देने के कारण पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है. 

सिंधु जल संधि क्या है? 
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक संधि है, जो दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है. 

सिंधु जल संधि के तहत क्या नियम हैं? 
इस संधि के तहत सिंधु नदी का 20 प्रतिशत पानी भारत और 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को दिया गया है. भारत को पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का पानी और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी मिला है. 

श्रुति कौल

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

Pakistan News

Trending news

;