'उकसावे का देंगे कड़ा जवाब...,' घायल पाकिस्तान की अफगानिस्तान को चेतावनी, गुस्से में शहबाज की बड़ी धमकी

Pakistan- Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई झड़प में अबतक कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है. वहीं अब झड़प को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार 12 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान की ओर से किए गए इस हमले की निंदा की और इसका कड़ा जवाब देने का संकल्प लिया. तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक तालिबान ने 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है. वहीं 30 पाकिस्तानी सैनिक घायल हैं.

शहबाज शरीफ की चेतावनी

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी कार्रवाई को अफगानिस्तान की जमीन और हवाई क्षेत्र के बार-बार उल्लंघन का बदला बताया है. न्यूज एजेंसी 'AFP' ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से एक बयान में कहा,' पाकिस्तान की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर उकसावे का जवाब मजबूत और प्रभावी तरीके से दिया जाएगा.' उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर आतंकवादी तत्वों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का आरोप लगाया.

अफगानिस्तान ने क्यों किया हमला?

बता दें कि यह घटना अफगानिस्तान के अधिकारियों की ओर से पाकिस्तान पर काबुल और अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में एक बाजार पर बमबारी का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद हुई है, हालांकि पाकिस्तान ने इस घटना के पीछे अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया है. तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने हमलों के बाद कहा कि अगर कोई विरोधी पक्ष वापस अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है, तो उसकी सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने और कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध

बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में 2,611 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी मान्यता नहीं दी. साल 2021 में काबुल में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे हैं. पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के अधिकारियों पर अपनी धरती पर हमले करने वाले आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाता है, हालांकि अफगान अधिकारियों ने इस आरोप का खंडन किया है.

FAQ

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव क्यों है?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की मुख्य वजह सीमा विवाद और आतंकवाद को लेकर मतभेद हैं. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर हमले करने वाले आतंकवादियों को शरण दे रहा है.

अफगानिस्तान में हालिया हमले में क्या हुआ?

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि अफगान बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच हुई झड़पों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 अन्य घायल हुए हैं.