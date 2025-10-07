'तुम अगर साथ देने का वादा करो...' मलेशिया में शहबाज ने मांगी 'भीख'? IMF का नाम लेकर PAK को रुस्वा कर दिया

Shehbaz Sharif ask financial support from Malaysia: पाकिस्तान के प्रधानमंंत्री शहबाज शरीफ दो दिन के मलेशिया दौरे पर क्वालालंपुर में हैं. वहां अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ ने मलेशिया के साथ मिलकर अपने मुल्क की तकदीर बदलने का ख्वाब 25 करोड़ पाकिस्तानियों को दिखाया है. मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, 'अभी पाकिस्तान को IMF कार्यक्रम की जरूरत है, लेकिन अगर मलेशिया साथ दे, तो हम IMF से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं.'

मलेशिया के सामने फैलाई झोली

मियां शहबाज शरीफ साहब ने मलेशिया से पाकिस्तान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई (FDI) बढ़ाने के साथ टेक्नोलॉजी, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में साझेदारी की अपील करते हुए कहा, 'अगर मलेशिया पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाए तो दोनों देशों को इससे फायदा होगा.'

IMF से मिली खैरात

इस बार उन्होंने बड़ी खैरात लुटाने वालों में से एक आईएमएफ का नाम लिया और दूसरे ही पल मलेशिया से कहा कि मलेशिया अगर साथ देने का वादा करे तो मैं पाकिस्तान कि किस्मत बदल दूंगा. आपको बताते चलें कि इसी साल मई में IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की आर्थिक मदद दी थी. हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद आईएमएफ की उस खैरात का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें ऐसे देश की मदद नहीं करनी चाहिए जो आतंकवाद को पालता-पोसता हो.

तो देखा आपने कैसे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपने मलेशिया (Shehbaz Sharif Malaysia Visit) दौरे में वहां के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलने का सपना देखा है. अपनी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ ने मलेशिया का साथ (आर्थिक सहयोग) मांगकर उन्होंने अपने मुल्क की गरीबी की झलक दिखाकर पाकिस्तानी जनता को रुस्वा कर दिया. यानी ये कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ किसी विदेश दौरे पर जाएं और मुल्क की बेइज्जती ना हो ऐसा नहीं हो सकता.