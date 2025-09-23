PoK पर भारत को मिला 6 करोड़ बलूचिस्तानियों का साथ! राजनाथ सिंह के बयान का किया समर्थन
पाकिस्तान-चीन

PoK पर भारत को मिला 6 करोड़ बलूचिस्तानियों का साथ! राजनाथ सिंह के बयान का किया समर्थन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था, 'पीओके अपने आप हमारा होगा. पीओके में मांगें उठने लगी हैं, आपने नारेबाजी सुनी होगी.' राजनाथ सिंह ने बताया कि अब से 5 साल पहले भी उन्होंने जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए यही बात कही थी.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:39 PM IST
देश के बंटवारे के बाद से कश्मीर लगातार दोनों देशों के बीच विवाद का हिस्सा बना रहा है. अब रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) पर बयान देकर दोनों देशों के बीच फिर से हलचल बढ़ा दी है. राजस्थान के बयान के बाद उन्हें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नेताओं का समर्थन भी मिला है. उन्होंने राजनाथ सिंह के बयान का स्वागत करते हुए 6 करोड़ बलूचिस्तानियों का समर्थन भी दिया है. आपको बता दें कि इसके पहले सोमवार (22 सितंबर) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बिना किसी आक्रामक कदम के भी भारत बहुत आसानी से पीओके को वापस पा लेगा क्योंकि वहां के रहने वाले लोग वहां की सरकार से आजादी की मांग कर रहे हैं.  

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था, 'पीओके अपने आप हमारा होगा. पीओके में मांगें उठने लगी हैं, आपने नारेबाजी सुनी होगी.' राजनाथ सिंह ने बताया कि अब से 5 साल पहले भी उन्होंने जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए यही बात कही थी.  राजनाथ सिंह के बयान ने बलूचिस्तानी नेताओं को उकसा दिया है. वो लगातार पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं. अब राजनाथ सिंह के बयान के बाद रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन किया है. 

सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या बोले बलूच नेता?
बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर राजनाथ सिंह के बयान को समर्थन देते हुए लिखा, 'बलूचिस्तान गणराज्य भारत के रक्षा मंत्री के बयान की सराहना करता है.रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अपने उचित मकसद में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. हमारा ये मजबूत विश्वास है कि पीओके का भारत में फिर से एकीकरण स्थिरता लाएगा, सीमा पार आए दिन हो रहे आतंकवाद को समाप्त करेगा और पाकिस्तान के छल से करने वाले छद्म युद्धों के नेटवर्क को भी खत्म कर देगा'

राजनाथ सिंह को क्यों मिला बलूचियों का समर्थन?
रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान काफी लंबे समय से पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है. कई मौकों पर बलूच नेताओं ने खुले तौर पर भारत से मदद की अपील की है, लेकिन भारत ने अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी मदद की पुष्टि नहीं की. हाल ही में बलूच नेताओं की ओर से जारी एक बयान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का स्वागत किया गया. जिसमें उन्होंने कहा था कि पीओके अपने आप हमारा होगा. पीओके में मांगें उठने लगी हैं, आपने नारेबाजी सुनी होगी.' ऐसे में राजनाथ सिंह का बयान बलूच नेताओं के लिए अंधेरे में रौशनी की किरण की तरह दिखाई दिया होगा. जिसकी वजह से वो राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन करने लगे. 

बलूच नेताओं ने इस पर समर्थन जताते हुए कहा 

  1. पीओके का भारत में पुनः एकीकरण केवल एक ऐतिहासिक आवश्यकता ही नहीं है.
  2. यह कदम पाकिस्तान की भ्रष्ट और कट्टरपंथी सेना के अवैध कब्जे से वहां के लोगों को मुक्ति दिलाने का भी रास्ता बनेगा.
  3. दशकों से पीओके के लोग पीड़ा और दमन झेल रहे हैं, ऐसे में यह फैसला उनके लिए न्यायपूर्ण समाधान साबित होगा.
  4. बलूचिस्तान पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है.
  5. भारत से मदद की अपील पहले भी कई बार हुई, लेकिन भारत ने सार्वजनिक रूप से मदद नहीं की.
  6. बलूच नेताओं ने राजनाथ सिंह के पीओके बयान का स्वागत किया.
  7. उनका कहना है कि पीओके का भारत में एकीकरण ऐतिहासिक और न्यायसंगत कदम होगा.

भारत के अनुच्छेद 370 पर एक्शन की तारीफ की
रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने अपने हालिया बयान में कहा है, 'भारत ने जिस साहसिक तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया. उसी तरह अपने क्षेत्र को फिर से हासिल करने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता हम बलूच, सिंधी और पश्तून राष्ट्रों के लिए प्रेरणा है. हमें विश्वास है कि पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे इन समुदायों को इससे बल मिलेगा और ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों की दुनिया भर में सराहना होगी.'

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

Pakistanrajanath singh

;