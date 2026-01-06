Advertisement
आतंक से परेशान हुआ आतंकवाद का गढ़... बढ़ती हिंसा से हिला पाकिस्तान, 2025 में हुई इतनी मौतें; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा


Pakistan Criminal Terror Nexus: पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से आतंकवाद की घटनाएं काफी बढ़ी हैं. इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इस्लामाबाद में बढ़ती हिंसा के आंकड़े शेयर किए गए हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 06, 2026, 09:19 PM IST
Pakistan News In Hindi: पाकिस्तान ने अपनी धरती पर आतंकवाद का बीज फलने-फूलने की बात कबूल की है. मंगलवार 6 जनवरी 2026 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि साल 2025 में दर्ज की गई आतंकी घटनाओं में से तकरीबन 71 प्रतिशत घटनाएं खैबर पख्तूनख्वा से घटी हैं. उन्होंने इसका कारण राजनीतिक रूप से अनुकूल वातावरण और वहां पनप रहे राजनीतिक-आपराधिक आतंकवादी गठजोड़ को बताया.    

पाकिस्तान में बढ़ा आतंक 

'सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज' (CRSS) की ओर से जारी आंकड़ों में इस्लामाबाद में हिंसा में हुई भारी बढ़ोत्तरी की पुष्टि की गई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा सबसे तेजी से आगे बढ़ा है. यहां साल 2024 में डेथ रेट 1,620 से बढ़कर साल 2025 में 2,331 हो गई, जो 40 प्रतिशत ज्यादा है. पाकिस्तान संघर्ष और सुरक्षा अध्ययन संस्थान ( PICSS) के मुताबिक साल 2025  पिछले एक दशक में सबसे खतरनाक साथ था, जिसमें युद्ध से जुड़ी 3,387 मौतें हुईं. इनमें 2,115 आतंकवादी, 664 सुरक्षाकर्मी, 580 नागरिक और सरकार समर्थक पीस कमेटी के 28 सदस्य शामिल थे.   

आम नागरिकों पर पड़ा असर 

रिपोर्ट में कहा गया,' आतंकवादी हमलों की संख्या साल 2014 के बाद से अपने उच्चतम वार्षिक स्तर पर पहुंच गई है और आत्मघाती बम विस्फोटों और छोटे ड्रोन के इस्तेमाल में स्पष्ट रूप से बढ़ोत्तरी देखी गई है.' इसके साथ ही साल 2014 के बाद यहां आत्मघाती हमलों में 53 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि यहां आतंकवादी घटनाओं की कुल संख्या बढ़कर 1,063 हुई. इसका खामियाजा सुरक्षा बलों और नागरिकों को भी झेलना पड़ा. पाकिस्तान में सुरक्षाकर्मियों की मौतें 26 प्रतिशत बढ़कर साल 2011 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, जबकि नागरिकों की मौतें 24 प्रतिशत तक बढ़ीं है. यह एक दशक में सबसे ज्यादा है. 

सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके 

हिंसा का सबसे ज्यादा प्रकोप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रहा है. यहां के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सज्जाद खान ने बताया कि साल 2025 में यहां अकेले बन्नू में ही 134 हमले हुए हैं, जिनमें 27 पुलिसकर्मी शहीद हुए. उन्होंने कहा कि पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर 168 ऑपरेशन चलाए, जिनमें 105 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और 65 को मारा गया. बता दें कि पाकिस्तान की ओर से हमेशा अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पनाह देने का आरोप लगाया जाता रहा है. यह एक आतंकवादी समूह है और साल 2021 से पाकिस्तान के अंदर हमलों में हुई वृद्धि के लिए जिम्मेदार है. अफगान अधिकारी लगातार इन आरोपों को खारिज करते हैं. उनका कहना है कि वे अपनी धरती का इस्तेमाल बाकी देशों के खिलाफ हमलों के लिए नहीं होने देते. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

