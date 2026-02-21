बदहाली की चपेट में शहबाज शरीफ का मुल्क, 6 साल में बढ़ गई 7% गरीबी; आखिर पाकिस्तान क्यों हो रहा कंगाल?

Pakistan News: पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी तारीफ करता फिरता है, लेकिन उसे अपने देश की बदहाली नजर नहीं आ रही. पाकिस्तान इस समय भारी गरीबी से जूझ रहा है. आलम यह है कि यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को खाने के भी लाले पड़ते नजर आ रहे हैं. जहां दक्षिण एशिया के देश गरीबी को मिटाने के लिए तमाम प्रयास में जुटे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में स्थिति बिल्कुल उलट है.

दरअसल, हाल में ही आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी बढ़ी है. इस सर्वे के मुताबिक 2024-25 में पाकिस्तान की 28.8 प्रतिशत आबादी गरीबी की गिरफ्त में जी रही है. पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि साल 2018-19 में गरीबी की दर 21.9 प्रतिशत थी, लेकिन पिछले छह सालों में यह आंकड़ा लगभग 6.9% बढ़कर 28.8 प्रतिशत हो गया है.

सर्वे में सामने आए आंकड़े

बताया जा रहा है कि ये नतीजे 2024-25 में किए गए सर्वे के आधार पर सामने आए हैं. हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान के सभी राज्यों में गरीबी बढ़ी है. विशेषकर पंजाब और सिंध में ये आंकड़ा काफी ज्यादा है. पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया है कि पिछले सालों में आईएमएफ के तीन स्टेबिलाइजेशन प्रोग्राम, Covid-19 का असर, कमोडिटी सुपर-साइकिल, बढ़ती महंगाई, कम जीडीपी ग्रोथ रेट, दो बार भीषण बाढ़ और गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पाकिस्तान में गरीबी का स्तर इतना अधिक बढ़ा है.

इन राज्यों में बढ़ी गरीबी

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गरीबी सबसे अधिक बढ़ी है. वहीं, बलूचिस्तान में गरीबी में बढ़ोतरी की दर कम है. पाक में साल 2018-19 में गरीबी 21.9% थी, जो 2024-25 में बढ़कर 28.8% हो गई है. सरकार की ओर से दावा किया गया है कि पिछले कुछ समय में गरीबी कम होने लगी थी, लेकिन अचानक यह ट्रेंड पलट गया.

पाकिस्तान में गरीबी बढ़ने की वजह क्या है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान इस समय भ्रष्टाचार की चंगुल में फंसा है. यही कारण है कि पाक अपनी नीतियां अपने आवाम को ध्यान में रखकर बनाने में सक्षम नहीं है. माना जाता है कि पाकिस्तान हमेशा भारत को ध्यान में रख कर अपने खर्चों को तय करने का काम करता है. पाकिस्तान में गरीबी हटाने की लंबी नीति कभी नहीं बनाई गई. आईएमएफ का लोन लेने और उसको चुकाने के लिए पाक ने हमेशा आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाया है. इस कारण भी पाकिस्तान की जनता गरीब होते जा रही है. (इनपुट- आईएएनएस)

