खैरात और कर्ज पर टिका पाकिस्तान! फिर भी भूख से कराह रहा आधा मुल्क, IMF के पैकेज भी बर्बाद

Pakistan News: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे वक्त से संकट में है. देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है. बावजूद इसके सरकार के बजट में पैसे का ज्यादा हिस्सा रक्षा पर खर्च किया जा रहा है. पड़ोसी देश के रक्षा खर्च में इस साल 20 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी की गई है. जबकि एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार बढ़ाने जैसी योजनाओं के लिए कुल खर्च में 7 फीसदी की कटौती की गई है. देश की अर्थव्यवस्था आईएमएफ (International Monetary Fund) के कर्ज पर निर्भर है, फिर भी सेना टैंक और हवाई जहाज जैसे हथियारों पर खर्च कर रही है.



पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सैन्य जनरलों की बढ़ती पकड़ की वजह से पाकिस्तान आईएमएफ के 7 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज की दूसरी समीक्षा के लिए तय पांच टारगेट्स में से तीन पूरे नहीं कर पाया है. इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान लंबे वक्त से कर्ज में डूबा हुआ है और आईएमएफ के नियमों को लागू करने और पालन करने में पिछड़ रहा है, जो भारत ने भी दावा किया था.

आर्थिक मामलों में पाकिस्तानी सेना की बड़ी हिस्सेदारी, नीतिगत गलतियां और सुधारों के रुकने का बड़ा खतरा पैदा हो रहा है. भले ही यहां फिलहाल जनता के द्वारा चुनी हुई लीसरकार सत्ता में हो, फिर भी सेना वहां की सियासत में अहम भूमिका निभाती है और अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ बनाए रखती है.

नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान

असल में 2021 में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य से जुड़े बिजनेस पाकिस्तान में सबसे बड़े ग्रुप हैं. फिर भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है. बल्कि, पाकिस्तानी सेना अब पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल में अहम भूमिका निभा रही है. इसी वजह से पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर है.

पाकिस्तान में करीब 48 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे

पाकिस्तानी अखबार 'ऑब्जर्वर' के एक आर्टिकल के मुताबिक, देश में गरीबी, बेरोजगारी, पोपुलेशन प्रेशर और असमानता मिलकर एक गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं. इसका असर बहुत दूर तक जाएगा. यहां 44.7 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं.

प्रति व्यक्ति आय में भारी गिरावट

हाल के सालों में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) स्थिर हो गई है और कभी-कभी कम भी हुई है, जो बढ़ती आर्थिक समस्याओं को दिखाती है. पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में देश की प्रति व्यक्ति आय में 11.38 फीसदी की गिरावट आई. यह 2022 में 1,766 डॉलर से घटकर 2023 में 1,568 डॉलर रह गई. इस दौरान पूरी इकोनॉमिक भी सिकुड़ी, जो 33.4 अरब डॉलर घटकर 375 अरब डॉलर से 341.6 अरब डॉलर हो गई.