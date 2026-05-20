'मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों...,' ट्रंप की धरती से भारत को गीदड़भभकी, पाकिस्तानी सीनेटर ने उगला जहर

Pakistan News: पाकिस्तानी नेता भले ही अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी देने में संघर्ष कर रहे हों, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी विरोधी मानसिकता कभी नहीं हटती. ऐसे ही राणा महमूद-उल-हसन नाम के एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के मौजूदा सीनेटर का भारत के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान सामने आया है. उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित मारका-ए-हक कार्यक्रम में भारत के खिलाफ जहरीला भाषण दिया. उन्होंने अपने बयान में भारत को मिटाने की धमकी दी.

भारत के खिलाफ उगला जहर

राणा महमूद-उल-हसन ने न्यूयॉर्क में तकरीबन एक घंटे तक चले अपने भाषण में भारत के खिलाफ जहर उगला. यहां तक की उन्होंने परमाणु युद्ध की बातें कीं और कहा कि पाकिस्तान आखिरी जंग तक कश्मीर के नाम पर जिहाद और जंग करेगा. सीनेटर ने स्टेज से चिल्लाते हुए कहा,' न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों. न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों. तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में.' इतना ही नहीं राणा ने पाकिस्तान की बढ़ती आबादी पर शेखी बघारते हुए कहा कि उनका मुल्क पहले से ही दुनिया 5वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और अपनी विस्फोटक बर्थ रेट के साथ वह जल्द अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा.

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जीत का झूठा राग अलापा

राणा महमूद-उल-हसन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी हार से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद अपनी काल्पनिक जीत का जश्न मनाया. सीनेटर ने कहा,' पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी है. उनका गुरूर खाक में मिला दिया. उनका तकब्बुर जमींदोज कर दिया. उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिली.' इसके अलावा कश्मीर का पुराना राग अलापते हुए उन्होंने कहा,' कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा. हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे. हर महाज पर जाके.'

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भारत पर लगाया आरोप

पाकिस्तानी सीनेटर राणा महमूद-उल-हसन ने अपने भाषण में भारत को दुश्मन बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को समर्थन दे रहा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियां भारत की हर शतरंज की चाल पर पैनी नजर रख रहा है.