भारत के हाथों पिटाई से सबक या 'पावर' बढ़ाने की कवायद? PAK में सेना को 'शक्तिमान' बनाने की तैयारी

Pakistan Army Constitution Amendment Proposal: भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता अब सिर्फ सरहदों या युद्धों तक सीमित नहीं रही है. आधुनिक युद्ध, साइबर ऑपरेशन और राजनीतिक-राजनयिक रणनीतियों ने इस प्रतिद्वंद्विता को नए रूप में ढाल दिया है. इसी नए दौर की तैयारी में पाकिस्तान ने एक अहम कदम उठाया है. उसने अपने संविधान में संशोधन कर सेना की भूमिका को और अधिक संवैधानिक वैधता दे दी है. दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान सेना अब वहां की सत्ता में और ज्यादा ताकतवर हो गई है.

पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने शनिवार को संसद के उच्च सदन में 27वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया. इस विधायक में संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन कर तीनों सेनाओं—थलसेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति और उनके समानांतर रैंकों को औपचारिक रूप से संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है.

तरार ने कहा, भारत के साथ हालिया तनावों ने हमें कई सबक सिखाए हैं. आधुनिक युद्ध की प्रकृति और रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है. इसलिए अब हमारे संवैधानिक ढांचे को भी नए सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप ढालना आवश्यक है.

क्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बचा पाएगा पाकिस्तान का ‘कवच’?

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की ओर से अपनी सेना को ‘संवैधानिक कवच’ से लैस करने के फैसले के पीछे भारत का ऑपरेशन सिंदूर है. पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और PoK में सक्रिय आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला बोला था. जिसमें 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने और जैश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा के कैंप ध्वस्त होने की खबरें आई थीं.

भारत की इस निर्णायक कार्रवाई ने पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य हलकों में हलचल मचा दी थी. तीन दिन तक चले तनाव के बाद 10 मई को दोनों देशों ने युद्धविराम की घोषणा की. संघर्ष में भारी नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान की सेना ने अपने अंदर झांकना शुरू किया कि क्या उनका कमांड ढांचा आधुनिक युद्ध के अनुकूल है?

इसी संघर्ष में बुरी तरह पिटने के बावजूद पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अपनी हनक का इस्तेमाल कर खुद को फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत करवाने में कामयाब हो गए. यह दर्जा पाने वाले वे पाकिस्तान के दूसरे सैन्य अधिकारी हैं. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति अय्यूब खान ने अपने आप फील्ड मार्शल की उपाधि धारण की थी.

ताकत बढ़ाने की मुनीर की चाल?

एक्सपर्टों का कहना है कि नया संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव आसिम मुनीर की एक और चाल है. ऐसा करके वह सत्तातंत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में लगा हुआ है. शहबाज सरकार की ओर से पेश संविधान संशोधन प्रस्तावों में सेना प्रमुख के अधिकारों और उनके समकक्ष रैंकों को संवैधानिक मान्यता दी जाएगी.

विश्लेषकों के अनुसार, यह बदलाव फील्ड मार्शल के रूप में आसिम मुनीर की भूमिका को संवैधानिक आधार दे सकता है. इसके बाद मुनीर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में स्थायी प्रभाव बनाए रख सकेंगे.

हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान में कई लोग सहमत नहीं है. कई राजनीतिक दल और नागरिक संगठनों का मानना है कि यह कदम असल में सैन्य शक्ति के केंद्रीकरण का प्रयास है. आलोचकों के मुताबिक, यह रक्षा ढांचे का आधुनिकीकरण नहीं, बल्कि सेना को संविधान के ऊपर लाने का प्रयास है.

‘क्या सच में ज़रूरत थी संशोधन की’

पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ इस संशोधन को लेकर बंटे हुए हैं. उनका कहना है कि आधुनिक कमांड संरचना बनाना या Chief of Defence Staff (CDS) जैसी पोस्ट तैयार करना संविधान में संशोधन किए बिना भी संभव है.

कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि ऐसी व्यवस्थाएं साधारण कानूनों या रक्षा मंत्रालय के नियमों के जरिए लागू की जा सकती हैं. संविधान में संशोधन की आवश्यकता तभी होती है, जब कोई नई संवैधानिक संस्था बनाई जा रही हो.

विशेषज्ञों की राय में, अनुच्छेद 243 में फेरबदल असल में फील्ड मार्शल के दर्जे और उनकी कार्यावधि से जुड़ी अस्पष्टताओं को दूर करने का बहाना भर है. दरअसल, 26वें संशोधन ने सेना प्रमुख का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया था. लेकिन मौजूदा सेना प्रमुख की नियुक्ति पुराने कानून के तहत हुई थी और अब उनके नए पद की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठने लगे हैं.

भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता में ‘तैयारी की दौड़’

विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पाकिस्तान की उस पुरानी आदत की याद दिलाता है कि जब भी भारत किसी रणनीतिक सफलता को हासिल करता है तो इस्लामाबाद में सुरक्षा सुधार का नया दौर शुरू हो जाता है.

भारत ने जहां हाल के वर्षों में अपने रक्षा ढांचे में Chief of Defence Staff (CDS) जैसी एकीकृत व्यवस्था बनाई है, वहीं अब पाकिस्तान भी उसी दिशा में अपने कमांड सिस्टम को संवैधानिक स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है.

लेकिन बड़ा फर्क दोनों में यह है कि भारत में यह सुधार नागरिक सरकार के नियंत्रण में लागू हुआ, जबकि पाकिस्तान में सेना पहले से ही सत्ता का केंद्र बिंदु रही है. ऐसे में यह नया संशोधन पाकिस्तान में 'सैन्य-संवैधानिक गठजोड़' को और मजबूत कर सकता है.

पुराना खेल दोहरा रहा PAK?

भारत-पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धा अब सिर्फ सीमाओं या मिसाइलों की नहीं, बल्कि संस्थागत ताकत की हो गई है. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर रक्षा सुधारों का मॉडल दिखता है, जबकि पाकिस्तान में वही सुधार सेना के हितों से शुरू होकर वहीं खत्म होते दिख रहे हैं.

इस संशोधन से पाकिस्तान शायद दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वह आधुनिक हो रहा है. लेकिन उसके अपने नागरिक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह सुधार हैं या सत्ता पर सैन्य शिकंजे को और कसा जाने वाला कदम?

भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता में यह नया अध्याय बताता है कि कैसे दोनों देश एक-दूसरे से सबक लेकर अपनी रणनीति तय करते हैं. लेकिन फर्क यही है कि भारत जहां लोकतंत्र और पारदर्शिता के दायरे में अपने सुरक्षा ढांचे को नया रूप दे रहा है. वहीं पाकिस्तान अभी भी सेना और सत्ता के बीच संतुलन की तलाश में भटक रहा है.