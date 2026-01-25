फिर से 'पहलगाम' करने की तैयारी में PAK, हमास के साथ मिल रच रहा साजिश, PoK बना आतंकी प्रयोगशाला

India Pakistan News in Hindi: पाकिस्तान एक बार फिर से पहलगाम की तरह का आतंकी हमला करने की तैयारी में है. इसके लिए वह हमास के साथ मिलकर साजिश कर रहा है. PoK में हमास के आतंकी की मूवमेंट लगातार बढ़ी है. जिससे अटैक की आशंका बढ़ती जा रही है.
Hamas Leader Naji Zaheer in Pakistan: पाकिस्तान में आसिम मुनीर वो नाम है, जिसने अपने ही मुल्क को बर्बाद करने की कसम खा ली है. आतंक और आतंकियों का मसीहा बनने की फिराक में मुनीर इस कदर अंधा हो चुका है कि वो विदेशी आतंकियों को भी पाकिस्तान में पनाह देने लगा है. अब इन आरोपों पर खुद अमेरिकी रिपोर्ट भी मुहर लगा रहा है. वह खुलासा कर रही हैं कि कैसे मुनीर POK को गाजा की तरह तबाह करने पर तुला है.
नापाक मुल्क का आतंकी प्लान!
पाकिस्तान और दहशतगर्द, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है. पाकिस्तान आतंक और आतंकियों की उंगली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा है. अब तो दुनिया भी पाकिस्तान दोगलेपन का सबूत पेश कर रही है.
अमेरिका की मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर हमास के लीडर्स को खुली छूट दे रहा है. हमास के आतंकी खुलेआम पाकिस्तानी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं. हमास अब पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ कर रहा है.
आतंकी संगठनों का तैयार कर रहा नया गठबंधन
यानी पाकिस्तान में अकूत ताकत हासिल करने के बाद मुल्ला मुनीर ना सिर्फ मुल्क के आतंकी संगठनों को मजबूत कर रहा है बल्कि इंटरनेशनल आतंकियों को भी चीफ गेस्ट बनाकर नया गठबंधन तैयार करने में लगा है. इसका सबूत नए साल की शुरूआत में पाकिस्तान से सामने आई साजिश की तस्वीरें रहीं.
कट्टरपंथी हमास नेता खालिद मशाल के खास प्रतिनिधि नाजी जहीर को पाकिस्तान में देखा गया. वह लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आया. हमास का हाजी जहीर पाकिस्तानी पंजाब के गुजरांवाला पहुंचा था. गुजरांवाला में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी शिविर में मुख्य अतिथि बनाया गया. आतंकी शिविर के खास कार्यक्रम में जिहादी नारे भी लगे.
पीओके में फिर दिखाई हमास कमांडर
ऐसा पहली बार नहीं था जब हमास के आतंकी पाकिस्तानी की जमीन पर नजर आए हों. जनवरी 2026 से पहले नाजी जहीर जनवरी 2024 में भी कराची पहुंचा था. तब उसने कराची प्रेस क्लब में भाषण भी दिया था. अप्रैल 2024 में भी हमास का ये लीडर इस्लामाबाद पहुंचा था, जहां उसे प्रेस क्लब में सम्मानित किया गया.
सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया. इसके ठीक 7 दिन बाद 14 अक्टूबर 2023 को नाजी जहीर फिर पाकिस्तान पहुंच गया था. उस वक्त हमास आतंकी ने डीजल मौलाना नाम से कुख्यात मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी.
नाजी जहीर का पहलगाम कनेक्शन
अब हमास और पाकिस्तान के बीच साजिश के नेटवर्क की एक और कड़ी को ध्यान से समझिए. नाजी जहीर वही शख्स है जो फरवरी 2025 में भी पाकिस्तान आया था. तब अपने PoK दौरे पर वह लश्कर के आतंकियों से मिला था. इसके बाद ही अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ.पहलगाम हमले का तरीका काफी हद तक इजराइल में हुए 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले जैसा था.
अब एक बार फिर अमेरिकी रिपोर्ट के जरिए मुनीर ब्रिगेड के साथ हमास के आतंकियों की मिलीभगत का बड़ा खुलास हुआ है. इससे पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान सेना एक तरह से समर्पण की मुद्रा में चुकी है और अब वह भारतीय सेना से सीधे भिड़ंत नहीं चाहती. इसलिए मुल्ला मुनीर अब जैश और लश्कर के साथ हमास की जुगलबंदी कराकर पाकिस्तान के कश्मीर को गाजा बनाने का कुचक्र तैयार कर रहा है.